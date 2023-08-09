Экспорт товаров эстонского производства в июне сократился, больше всего в страну ввозят автомобилей

В целом во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года экспорт товаров уменьшился на 11% и импорт на 15%. Товаров было экспортировано на 4,8 миллиарда евро и импортировано на 5,6 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 802 миллиона евро, что на 329 миллионов меньше, чем во втором квартале годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с предыдущим годом в июне этого года прежде всего сократился экспорт товаров эстонского производства. „Товаров эстонского производства в июне было экспортировано на 20% меньше, чем в прошлом году. Реэкспорт остался почти на уровне прошлого года (-1%), таким образом, экспорт упал прежде всего за счет сокращения экспорта товаров эстонского производства. Больше всего уменьшился вывоз минерального топлива эстонского производства“, — добавила Леппметс.

Из товаров в июне больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (11%) и транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 220 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий, соответственно на 59 миллионов и 30 миллионов евро. По сравнению с предыдущим годом более всего вырос экспорт транспортных средств (на 61 миллион евро), механического оборудования (на 27 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 15 миллионов евро).