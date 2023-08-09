Экспорт товаров эстонского производства в июне сократился, больше всего в страну ввозят автомобилей(10)
По данным Департамента статистики, в июне товаров было экспортировано на 1,6 миллиарда евро и импортировано на 1,9 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 14% и импорт — на 13%. Дефицит товарообмена в июне составил 271 миллион евро, что на 33 миллиона евро меньше, чем год назад.
В целом во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года экспорт товаров уменьшился на 11% и импорт на 15%. Товаров было экспортировано на 4,8 миллиарда евро и импортировано на 5,6 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 802 миллиона евро, что на 329 миллионов меньше, чем во втором квартале годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с предыдущим годом в июне этого года прежде всего сократился экспорт товаров эстонского производства. „Товаров эстонского производства в июне было экспортировано на 20% меньше, чем в прошлом году. Реэкспорт остался почти на уровне прошлого года (-1%), таким образом, экспорт упал прежде всего за счет сокращения экспорта товаров эстонского производства. Больше всего уменьшился вывоз минерального топлива эстонского производства“, — добавила Леппметс.
Из товаров в июне больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (11%) и транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 220 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий, соответственно на 59 миллионов и 30 миллионов евро. По сравнению с предыдущим годом более всего вырос экспорт транспортных средств (на 61 миллион евро), механического оборудования (на 27 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 15 миллионов евро).
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в июне была Финляндия (15% от общего объема экспорта Эстонии). Далее следовали Латвия (12%), Швеция (9%) и Литва (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в т. ч. статические преобразователи, в Латвию — минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, в Швецию — электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование, а в Литву — транспортные средства, в т. ч. автомобили. Более всего уменьшился экспорт товаров из Эстонии в Соединенные Штаты Америки, Латвию и Египет. В Соединенные Штаты Америки меньше, чем годом ранее, экспортировалось электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования, в Латвию — минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, и в Египет — минеральной продукции, в т. ч. различных минеральных масел. Более всего вырос экспорт товаров в Сингапур и Литву. В Сингапур больше, чем прежде, экспортировали минеральную продукцию, в т. ч. различные минеральные масла, а в Литву — транспортные средства, в т. ч. автомобили.
В июне из товаров более всего импортировали транспортные средства (14% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (12%), минеральную продукцию (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего, а именно на 198 миллионов евро, сократился импорт в Эстонию минеральной продукции. Далее следовало уменьшение импорта древесины и изделий из древесины, а также металла и изделий из металла, соответственно на 64 миллиона и 51 миллион евро. Более всего в Эстонию вырос импорт транспортных средств (на 58 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 миллионов евро).
В июне среди партнеров по импорту для Эстонии первое место занимала Финляндия (16% от общего объема импорта Эстонии). Далее следовали Германия (11%), Литва (10%) и Латвия (10%). Из Финляндию в Эстонию более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии — транспортные средства, в т. ч. автомобили, из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. нефтяные масла, а из Латвии — минеральную продукцию, в т. ч. природный газ. Более всего сократился импорт товаров из России, Финляндии и Швеции, откуда ввозилось меньше минеральной продукции. Из России меньше, чем в прошлом году, ввозилось различных минеральных масел, из Финляндии — электроэнергии, а из Швеции — минеральных и нефтяных масел. Более всего вырос импорт товаров из Литвы, откуда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, в т. ч. нефтяных масел.
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