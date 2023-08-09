В Харьюмаа погиб вылетевший с дороги водитель

Вечером 8 августа в 22:30 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Кейла-Хаапсалу в Вескикюла в волости Ляэне-Харью.

По словам патрульного полицейского участка Ляэне-Харью Кристен Сарапуу, авария произошла, когда автомобиль Peugeot, следовавший из Румму в сторону Вазалеммы, свернул с дороги налево и через глубокую канаву врезался в кусты.

„Хочется похвалить участников дорожного движения, ставшими свидетелями аварии, которые сразу же отправились на помощь и начали реанимировать 71-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля, пока не приехала скорая помощь. Медики взяли мужчину под свою опеку, но, к сожалению, спасти ему жизнь не удалось, и он скончался на месте ДТП. Собранная на данный момент информация указывает на то, что у водителя были проблемы со здоровьем, но точная причина его смерти будет установлена ​​на вскрытии“, - сказал Сарапуу.

77-летнюю женщину, которая находилась в машине с мужчиной, на месте осмотрела скорая помощь, с ней все в порядке.

Авария произошла на прямом участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

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