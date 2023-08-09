Центристы Кохтла-Ярве видят председателем партии Танеля Кийка или Михаила Кылварта(10)
Правление Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Эстонии выдвигает Танеля Кийка и Михаила Кыварта в качестве кандидатов на пост председателя Центристской партии на внеочередном конгрессе.
„Оба кандидата сильны, делегаты Кохтла-Ярве смогут проголосовать так, как велит совесть. Для нас важно двигаться вперед вместе, независимо от того, кто станет председателем“, — сказала Иветта Саккарт-Линнард, председатель Кохтла-Ярвеского округа.
Кандидатами в правление Центристской партии выдвинуты: Яак Ааб, Вадим Белобровцев, Мария Юферева-Скуратовски, Яанус Карилайд, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юри Ратас и Марика Туус-Лаул.
Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде. Где будет избран председатель партии, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.