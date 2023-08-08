Какой ущерб нанес недавний шторм

Страховые компании пока не располагают полной информацией о материальных ущербах вследствие вчерашнего шторма, так как заявки все еще продолжают поступать. В основном ущерб имуществу наносили поваленные от сильного ветра деревья и ветки. О самом крупном повреждении пока еще говорить рано, однако в PZU уже поступила заявка от владельцев сразу нескольких машин: на их припаркованные автомобили упала крыша жилого дома.

В страховую компанию IIZI к данному часу поступила лишь одна заявка, касающееся вчерашнего шторма: на Сааремаа град повредил автомобиль.

If получила информацию о десяти случаях ущерба, причиненного вчерашним штормом, большинство из них – также на Сааремаа.

Повреждение автомобиля градом и падающими предметами, вызванное сильным ветром, считается стихийным бедствием, которое покрывается страховкой каско.

Как обезопасить себя и машину от града

Град - одно из самых опасных погодных явлений в нашем климате, которое может нанести ущерб людям и их имуществу.

Руководитель отдела по рассморению ущербу транспортным средствам в страховой компании IF стран Балтии Эрик Мяги дает некоторые рекомендации. „Если прогнозируется град, переместите свой автомобиль в защищенное место, например, в гараж, если это возможно. Однако не следует ставить машину под деревьями, так как при сильном ветре существует опасность поломки деревьев и веток“, – советует и Мяги и добавляет, что двигаться на машине во время града – также не стоит, поскольку вероятность повреждений в этом случае еще выше, чем при парковке. „Если автомобиль попал под град, а поблизости нет укрытия, то для предотвращения дальнейших повреждений можно накрыть лобовое стекло автомобильным ковриком“, – наставляет Мяги.