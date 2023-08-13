Новости Эстонии
13.08.2023, 20:27

„Это был единственный лучик надежды!“ В южной Эстонии построили дом для жителей волости, а потом выставили квартиры на продажу

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Цены на новые квартиры для местных жителей оказались неподъемными.
Цены на новые квартиры для местных жителей оказались неподъемными.
ФОТО: Elise Christin Jörberg | Delfi Meedia

Доход от продажи квартир будет использован для погашения гранта от KredEx, выданного на строительство этого арендного дома, пишет EPL.

Волость Отепя почти два года назад объявила о намерении построить арендный дом для своих жителей. Строительство дома на улице Копли началось в ноябре 2021 года. Завершено оно было с помощью взятого кредита, вложений частных инвесторов и государственных пособий.

Еще в прошлом году старейшина волости Яанус Баркала сообщал на волостном сайте, что это даст возможность молодым людям остаться в родном городе, а также обеспечит жильем мобильную рабочую силу. Однако теперь ситуация изменилась: квартиры, которые люди должны были брать в аренду, выставлены на продажу за большие деньги, причем местные жители не были поставлены об этом в известность.

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