„Это был единственный лучик надежды!“ В южной Эстонии построили дом для жителей волости, а потом выставили квартиры на продажу

Волость Отепя почти два года назад объявила о намерении построить арендный дом для своих жителей. Строительство дома на улице Копли началось в ноябре 2021 года. Завершено оно было с помощью взятого кредита, вложений частных инвесторов и государственных пособий.

Еще в прошлом году старейшина волости Яанус Баркала сообщал на волостном сайте, что это даст возможность молодым людям остаться в родном городе, а также обеспечит жильем мобильную рабочую силу. Однако теперь ситуация изменилась: квартиры, которые люди должны были брать в аренду, выставлены на продажу за большие деньги, причем местные жители не были поставлены об этом в известность.