13.08.2023, 20:27
„Это был единственный лучик надежды!“ В южной Эстонии построили дом для жителей волости, а потом выставили квартиры на продажу(44)
ФОТО: | Delfi Meedia
Доход от продажи квартир будет использован для погашения гранта от KredEx, выданного на строительство этого арендного дома, пишет EPL.
Волость Отепя почти два года назад объявила о намерении построить арендный дом для своих жителей. Строительство дома на улице Копли началось в ноябре 2021 года. Завершено оно было с помощью взятого кредита, вложений частных инвесторов и государственных пособий.