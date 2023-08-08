В две смены: по всей Эстонии неисправности электричества устраняют 65 бригад и более 200 человек

Штормовое предупреждение третьего уровня объявлено на островах Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Предупреждение второго уровня действует в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пылвамаа, что означает опасную погоду. В других местах Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, согласно которому в определенных ситуациях погода может быть опасной. Буря сломала много деревьев и веток, что привело к многочисленным авариям по всей Эстонии, и в настоящее время около 5000 клиентов остались без электричества.

„Более 200 человек работают над тем, чтобы, несмотря на сильный ветер, к позднему вечеру мы смогли устранить большую часть неисправностей среднего напряжения и восстановить электрические соединения. Со своей стороны, мы благодарим всех добрых людей, которые прислали нам фотографии и места неисправностей через приложение MARU, это значительно ускоряет решение“, — сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

К сожалению, сильный ветер и гроза замедляют устранение неполадок, так как в таких условиях это опасно для жизни. „Поэтому мы видим, что устранение неисправностей низкого напряжения может частично затянуться до завтра“, — сказал Хярм.

Штормовые ветры и гром наносят большой ущерб, а также приводят к массовым отключениям электроэнергии. Бригады Elektrilevi работают над устранением неисправностей в две смены по всей Эстонии. Однако грозы могут увеличить время, необходимое для устранения неисправностей, потому что тогда выполнение электромонтажных работ опасно для жизни, а безопасность людей важнее всего. Также Elektrilevi просит всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач и ни в коем случае не ремонтировать их самостоятельно, так как они опасны для жизни.

Elektrilevi и партнеры обещают сделать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подключение клиентов к сети.