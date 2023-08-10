Страхование каско ERGO покрывает ремонт поврежденных градом автомобилей

Страхование ERGO покрывает ремонт поврежденных градом автомобилей. „Если у человека есть страхование каско, мы выплатим компенсацию“, - подтвердил руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс.

Град, повредивший в понедельник на Сааремаа множество автомобилей, вселил в людей страх перед надвигающимся штормом. Хотя в другие регионы Эстонии такой же град не дошел, тысячи автовладельцев искали убежища в парковочных домах. Компания ERGO благодарит всех, кто таким образом предотвратил ущерб.

„Каждый страховой случай – это нагрузка на окружающую среду. Кроме того, людям зачастую эмоционально тяжело справляться с последствиями. Поэтому в ERGO мы уделяем большое внимание профилактике. Мы благодарны всем клиентам, которые проявили инициативу и защитили свое имущество“, - добавил Нааритс.

Хотя сравнимый с тем, что прошел в понедельник, град уже не ожидается, все же стоит следить за прогнозом погоды и действовать соответственно. „Клиентам со страхованием каско ERGO компенсирует причиненный градом ущерб, но дополнительных затрат времени на рассмотрение страховых случаев и ремонт можно избежать только с помощью профилактики“ - отметил Нааритс.

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