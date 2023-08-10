Страхование каско ERGO покрывает ремонт поврежденных градом автомобилей(1)
Обрушившийся в понедельник на Эстонию небывалый гигантский град побил стекла многих автомобилей и теплиц. Страховая компания ERGO благодарит всех автовладельцев, которые заранее поставили свои машины под крышу и тем самым избежали возникновения страховых случаев, а также сопутствующей нагрузки на окружающую среду.
Страхование ERGO покрывает ремонт поврежденных градом автомобилей. „Если у человека есть страхование каско, мы выплатим компенсацию“, - подтвердил руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс.
Град, повредивший в понедельник на Сааремаа множество автомобилей, вселил в людей страх перед надвигающимся штормом. Хотя в другие регионы Эстонии такой же град не дошел, тысячи автовладельцев искали убежища в парковочных домах. Компания ERGO благодарит всех, кто таким образом предотвратил ущерб.
„Каждый страховой случай – это нагрузка на окружающую среду. Кроме того, людям зачастую эмоционально тяжело справляться с последствиями. Поэтому в ERGO мы уделяем большое внимание профилактике. Мы благодарны всем клиентам, которые проявили инициативу и защитили свое имущество“, - добавил Нааритс.
Хотя сравнимый с тем, что прошел в понедельник, град уже не ожидается, все же стоит следить за прогнозом погоды и действовать соответственно. „Клиентам со страхованием каско ERGO компенсирует причиненный градом ущерб, но дополнительных затрат времени на рассмотрение страховых случаев и ремонт можно избежать только с помощью профилактики“ - отметил Нааритс.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.