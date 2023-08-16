В Таллинне почти полтора часа новорожденный ребенок спал в машине один. Что об этом думает полиция?

Фотография ребенка в машине на парковке возле торгового центра на Пирита появилась в группе EZ-дуны! в начале августа. Тогда автор анонимного поста сообщил, что вся информация была передана в полицию. Обсуждение данной ситуации вышло далеко за пределы одной группы. Родители активно обсуждали ситуацию и, как оказалось, многие достаточно часто пользуются возможностью оставить детей в машине, чтобы быстро сходить за кофе или купить в продуктовом магазине небольшой набор продуктов.

Высказывались и те родители, кто не видит ничего плохого в том, чтобы оставить спящих детей и на более длительный срок, но при условии, чтобы в машине оставался или старший ребенок, или средства связи, например, видеоняня.

В странах Балтии не было летальных исходов от перегрева детей, но печальные случаи до сих происходят по всему миру. Например, в начале августа этого года в американском штате Нью-Йорк умерла 14-месячная девочка, которую оставили в раскаленной машине на восемь часов. Бабушка забыла отвезти внучку в детский сад и поехала на работу, оставив ее в машине. Спустя восемь часов она пошла забирать девочку и обнаружила ее в припаркованном автомобиле. В местной больнице зафиксировали ее смерть. С 1998 года в США от теплового удара в машине в среднем умирают 38 детей в год. 53% случаев связаны с тем, что опекуны оставили детей в автомобиле.

В Департаменте полиции и погранохраны утверждают, что в Эстонии случаи, когда оставляют детей в машине без присмотра