В Таллинне почти полтора часа новорожденный ребенок спал в машине один. Что об этом думает полиция?(6)
Каждый год в жаркий сезон полиция регистрирует несколько случаев, когда родители оставляют детей в машине без присмотра, отходя по своим делам в торговый центр, на почту или за кофе. И пока одни взрослые осуждают такое халатное, по их мнению, поведение, другие не видят в этом ничего предосудительного. Имеют ли право родители оставлять детей в машине без присмотра, а прохожие — сообщать в госорганы о таких случаях? Разбирался RusDelfi.
Фотография ребенка в машине на парковке возле торгового центра на Пирита появилась в группе EZ-дуны! в начале августа. Тогда автор анонимного поста сообщил, что вся информация была передана в полицию. Обсуждение данной ситуации вышло далеко за пределы одной группы. Родители активно обсуждали ситуацию и, как оказалось, многие достаточно часто пользуются возможностью оставить детей в машине, чтобы быстро сходить за кофе или купить в продуктовом магазине небольшой набор продуктов.
Высказывались и те родители, кто не видит ничего плохого в том, чтобы оставить спящих детей и на более длительный срок, но при условии, чтобы в машине оставался или старший ребенок, или средства связи, например, видеоняня.
В странах Балтии не было летальных исходов от перегрева детей, но печальные случаи до сих происходят по всему миру. Например, в начале августа этого года в американском штате Нью-Йорк умерла 14-месячная девочка, которую оставили в раскаленной машине на восемь часов. Бабушка забыла отвезти внучку в детский сад и поехала на работу, оставив ее в машине. Спустя восемь часов она пошла забирать девочку и обнаружила ее в припаркованном автомобиле. В местной больнице зафиксировали ее смерть. С 1998 года в США от теплового удара в машине в среднем умирают 38 детей в год. 53% случаев связаны с тем, что опекуны оставили детей в автомобиле.