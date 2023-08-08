Синоптик: Штормовое предупреждение не было сильным преувеличением, люди остались без электричества

„Предупреждение в такой ситуации не было чрезмерно преувеличенным, потому что случились обширные отключения электроэнергии“, — сказала синоптик Тайми Пальяк.

По ее словам, ветер в Сырве, к примеру, дул со скоростью 29 метров в секунду. „Там, где было предупреждение самого высокого уровня, гроза была очень сильной, и ее последствия, в основном, пришлись на Пярнумаа, Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа“, — сказала Пальяк.

Однако ветер был не таким сильным, например, в Валга, где порывы составили менее 20 метров в секунду, а также в Тартумаа, где ветер дул со скоростью 17 метров в секунду. „Опасность была и в районах юга Эстонии, но, к счастью, обошлось“, — сказала синоптик.

Пальяк отметила, что прошлой ночью было много звонков от взволнованных людей, которые спрашивали, не попытаться ли им спрятать свои машины где-нибудь в Таллинне. „Мы заверили, что бури и таких крупных градин в Харьюмаа точно не будет“.

Сегодня, по словам синоптика, ветер просто очень сильный, на данный момент максимальные порывы составляют 19 метров в секунду, но он определенно усилится до 25 метров в секунду в море и до 23 метров в секунду в прибрежных районах. „Это классический ветреный день“, — сказала Пальяк.