Экономика
11.08.2023, 12:20

ГРАФИК | Объем вкладов частных лиц в очередной раз установил рекорд

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ФОТО: sanjagrujic | Shutterstock

Статистика Банка Эстонии показывает, что объем вкладов населения за год увеличился почти на 300 миллионов евро, пишет Delfi Ärileht.

Согласно статистике, депозиты наших банков составляют 28,42 млрд евро, из которых наибольшая часть - это депозиты частных лиц (11,48 млрд евро). Последнее число - рекордный результат. Объем депозитов нерезидентов, то есть иностранцев, тоже рекордный (2,72 млрд евро).

Положение отечественных компаний также было лучше, особенно в октябре 2022 года, когда общая сумма депозитов достигла 10,46 млрд евро. Однако по состоянию на конец июня на счетах было больше денег, чем месяцем ранее, когда эта сумма ненадолго уменьшилась до менее чем 10 миллиардов евро. Депозиты иностранных компаний также сейчас меньше, чем в 2022 году.

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