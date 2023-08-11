ГРАФИК | Объем вкладов частных лиц в очередной раз установил рекорд

Положение отечественных компаний также было лучше, особенно в октябре 2022 года, когда общая сумма депозитов достигла 10,46 млрд евро. Однако по состоянию на конец июня на счетах было больше денег, чем месяцем ранее, когда эта сумма ненадолго уменьшилась до менее чем 10 миллиардов евро. Депозиты иностранных компаний также сейчас меньше, чем в 2022 году.