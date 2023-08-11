11.08.2023, 12:20
ГРАФИК | Объем вкладов частных лиц в очередной раз установил рекорд(2)
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Статистика Банка Эстонии показывает, что объем вкладов населения за год увеличился почти на 300 миллионов евро, пишет Delfi Ärileht.
Согласно статистике, депозиты наших банков составляют 28,42 млрд евро, из которых наибольшая часть - это депозиты частных лиц (11,48 млрд евро). Последнее число - рекордный результат. Объем депозитов нерезидентов, то есть иностранцев, тоже рекордный (2,72 млрд евро).