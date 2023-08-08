Новости Эстонии
08.08.2023, 12:43

Водители негодуют: пришлось платить за бесплатную парковку. EuroPark объясняет, в чем дело

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Парковка Т1 начинает потихоньку пустеть
Парковка Т1 начинает потихоньку пустеть
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Delfi Meedia

В связи со штормовым предупреждением EuroPark разрешил бесплатно парковать машину в парковочных домах Таллинна и Тарту. Этой возможностью сразу же воспользовались обеспокоенные автомобилисты, несмотря на то, что у многих возникли вопросы насчет того, как потом выехать с парковки без оплаты. Компания пообещала тем, кто уже заплатил за парковку, что они получат свои деньги обратно.

К Delfi обратился обеспокоенный читатель, который пожаловался, что он приехал на стоянку Stockmann в Таллинне, чтобы забрать свою машину, но должен был заплатить 14 евро, чтобы выехать с парковки. Другой читатель сказал, что то же самое произошло с ним в гараже Solaris. „Мне пришлось заплатить 20 евро за ночь в парковочном здании. Ловкий трюк“, — отругал он EuroPark.

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