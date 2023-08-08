Водители негодуют: пришлось платить за бесплатную парковку. EuroPark объясняет, в чем дело

В связи со штормовым предупреждением EuroPark разрешил бесплатно парковать машину в парковочных домах Таллинна и Тарту. Этой возможностью сразу же воспользовались обеспокоенные автомобилисты, несмотря на то, что у многих возникли вопросы насчет того, как потом выехать с парковки без оплаты. Компания пообещала тем, кто уже заплатил за парковку, что они получат свои деньги обратно.