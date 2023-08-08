На пляжах Эстонии теряется все больше детей

Число посетителей

Июльская погода значительно уступала июньской: дождь лил как будто за два месяца сразу, конца ему не было видно. Зато в солнечные дни посетители пляжей брали от погоды максимум. На третьей неделе июля, когда погода улучшилась, на Пярнуском пляже число отдыхающих достигло 10 000 (16 июля) – на данный момент это уверенный рекорд этого лета по числу посетителей пляжа. Из таллиннских пляжей 16 июля больше всего отдыхающих было на пляже Пирита – 4000, однако это все же не рекорд: в один из июньских дней пляж Пирита посетили 4500 человек.

В июле береговая охрана G4S оказывала на пляжах помощь 99 раз, причиной большинства обращений были резаные раны и ссадины. Половина этих случаев пришлась на третью неделю июля, то есть период, когда в хорошую погоду на пляжах было больше людей. Именно из-за плохой погоды в июле обращений к пляжным медикам было в целых два раза меньше, чем месяцем ранее.

Нарушение общественного порядка

Случаев нарушения общественного порядка также было в два раза меньше, чем в июне. Большинство из них были связаны с домашними животными, с которыми запрещается приходить на пляж, а также со стеклотарой и нетрезвыми людьми.

Стоит отметить, что в июле было много случаев, когда люди заплывали на доске для сапсерфинга в зону для купания – в первую очередь из-за неумения управлять доской.

К сожалению, родители не стали лучше следить за своими детьми: потерявшихся детей было даже немного больше, чем в июне. В июле береговая охрана G4S помогла 13 детям найти родителей. Главные происшествия месяца были связаны именно с детьми.

Некоторые случаи, произошедшие на пляже в июле