На пляжах Эстонии теряется все больше детей(1)
Второй месяц лета позади, и самое время подвести итоги, как прошел июль на пляжах Эстонии и что показывает статистика береговой охраны G4S, обеспечивающей безопасность у водоемов.
Число посетителей
Июльская погода значительно уступала июньской: дождь лил как будто за два месяца сразу, конца ему не было видно. Зато в солнечные дни посетители пляжей брали от погоды максимум. На третьей неделе июля, когда погода улучшилась, на Пярнуском пляже число отдыхающих достигло 10 000 (16 июля) – на данный момент это уверенный рекорд этого лета по числу посетителей пляжа. Из таллиннских пляжей 16 июля больше всего отдыхающих было на пляже Пирита – 4000, однако это все же не рекорд: в один из июньских дней пляж Пирита посетили 4500 человек.
В июле береговая охрана G4S оказывала на пляжах помощь 99 раз, причиной большинства обращений были резаные раны и ссадины. Половина этих случаев пришлась на третью неделю июля, то есть период, когда в хорошую погоду на пляжах было больше людей. Именно из-за плохой погоды в июле обращений к пляжным медикам было в целых два раза меньше, чем месяцем ранее.
Нарушение общественного порядка
Случаев нарушения общественного порядка также было в два раза меньше, чем в июне. Большинство из них были связаны с домашними животными, с которыми запрещается приходить на пляж, а также со стеклотарой и нетрезвыми людьми.
Стоит отметить, что в июле было много случаев, когда люди заплывали на доске для сапсерфинга в зону для купания – в первую очередь из-за неумения управлять доской.
К сожалению, родители не стали лучше следить за своими детьми: потерявшихся детей было даже немного больше, чем в июне. В июле береговая охрана G4S помогла 13 детям найти родителей. Главные происшествия месяца были связаны именно с детьми.
Некоторые случаи, произошедшие на пляже в июле
5 июля команде пярнуской береговой охраны G4S сообщили о том, что дети кидают в воде авиационную мину. Благодаря быстрым действиям береговой охране удалось быстро найти мину под водой. В целях обеспечения безопасности отдыхающих охранники вытащили мину из воды и поместили в морской контейнер до прибытия саперов, которые увезли мину с пляжа. Береговая охрана G4S благодарит посетителей пляжа за наблюдательность и информацию.
16 июля береговые охранники пляжа Какумяэ совершали обычный рейд на катере и на обратном пути заметили на глубине семилетнюю девочку. Приблизившись к ней, они поняли, что ребенок больше не в силах плыть самостоятельно, и один из охранников вытащил девочку из воды. Ее родители в это время плавали неподалеку на доске для сапсерфинга. Береговая охрана G4S напоминает, что детям младше 12 лет запрещается находиться на пляже одним, терять контакт с ребенком нельзя ни на секунду. В воде каждое потерянное мгновение жизненно важно и играет большую роль в обеспечении безопасности ребенка. Дети еще не осознают всех опасностей, подстерегающих на пляже – эта ответственность полностью лежит на родителях.
17 июля тревожный случай с ребенком произошел на пляже Рийска. Десятилетний мальчик плыл за своим надувным кругом, а добравшись до него, обнаружил, что он уже заплыл за буйки. Заплыв до любимого круга отнял у ребенка все силы, мальчик звал на помощь. Сотрудник береговой охраны заметил ребенка и сразу же поплыл спасать его. Мальчик все это время держался на воде, с помощью береговой охраны он успешно добрался до берега.
Напоминаем еще раз, что детям младше 12 лет запрещается находиться на пляже в одиночку. Дети не чувствуют опасностей ни на суше, ни в воде, за их безопасность отвечают родители. Отправляясь на пляж с ребенком, надо учитывать, что это не обычный ленивый день на пляже, а постоянный зрительный контакт с ребенком, чтобы знать, где он и что делает.