Новости Эстонии
08.08.2023, 07:32

РЕКОРД | В Пярну столбик термометра поднялся до 33,1 градуса

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ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Вчера, 7 августа, около 14-15 часов в Пярну температура воздуха составила 33,1 градуса. Это самый высокий показатель этого лета в Эстонии. Также это рекордный показатель для самого города.

Такой высокой температуры в Пярну не фиксировалось никогда, подтвердили на инфолинии Агентства по окружающей среде. Предыдущий рекорд относится к 2010 году, когда температура поднялась до 31,8 градуса.


Температурный рекорд был побит и в Таллинна: в столице столбик термометра поднялся до 32 градусов. Прошлый рекорд в 30,3 градусов был зафиксирован в 2013 году.


В понедельник по всей Эстонии температура воздуха поднялась выше 30 градусов. При этом также почти по всей стране прошелся штром. Более подробно ЗДЕСЬ.

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