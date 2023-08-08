РЕКОРД | В Пярну столбик термометра поднялся до 33,1 градуса

Такой высокой температуры в Пярну не фиксировалось никогда, подтвердили на инфолинии Агентства по окружающей среде. Предыдущий рекорд относится к 2010 году, когда температура поднялась до 31,8 градуса.



Температурный рекорд был побит и в Таллинна: в столице столбик термометра поднялся до 32 градусов. Прошлый рекорд в 30,3 градусов был зафиксирован в 2013 году.



В понедельник по всей Эстонии температура воздуха поднялась выше 30 градусов. При этом также почти по всей стране прошелся штром. Более подробно ЗДЕСЬ.