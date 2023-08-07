Депутаты Рийгикогу к 15-й годовщие вторжения России в Грузию: мы поддерживаем грузинский народ

В совместном заявлении группы отмечается, что сегодня исполняется 15 лет со дня вторжения России на территорию независимого Грузинского государства.

„Как и жители Украины, грузинский народ очень хорошо знает, какие трудности, страдания и разрушения влечет за собой агрессия России как для гражданского населения, так и для государства в целом. Граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии уже в течение 15 лет вынуждены жить в условиях российской оккупации и испытывать на себе ее последствия. Многим пришлось пережить притеснение и выселение; жители этих регионов оказались в бедности и лишились средств к существованию. Поэтому крайне важно, чтобы Россия выполняла обязательства, которые она взяла на себя в рамках Соглашения о прекращении огня 2008 года, и соблюдала суверенитет Грузинского государства“, – сообщается в заявлении депутатской группы.

„Как и случае Украины в течение последних полутора лет, мы считаем важным, чтобы Эстония продолжала оказывать Грузии поддержку в борьбе с российской агрессией с целью укрепления всесторонней безопасности и стабильности в Европе. Мы выражаем поддержку народу Грузии, который стремится защитить суверенитет и территориальную целостность своего государства, и поминаем тех, кто погиб, и вспоминаем о тех, кто был ранен во время вторжения 2008 года“, – отмечают от имени группы председатель Лаури Лаатс и заместитель председателя Вадим Белобровцев.

В состав депутатской группы входят Алексей Евграфов, Мария Юферева-Скуратовски, Андрей Коробейник, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лийза-Ли Пакоста, Юку-Калле Райд, Мати Райдма, Пипи-Лийс Сийманн, Пеэтер Тали, Кадри Тали, Тармо Тамм, Игорь Таро и Хендрик Йоханнес Террас. Посредством групп по парламентским связям депутаты Рийгикогу общаются с парламентами других государств, ведут внешнюю политику и представляют наше государство в других странах мира.

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