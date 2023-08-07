Крушение поезда из-за сильного дождя: 120 человек эвакуированы и трое доставлены в больницу в Швеции

По данным полиции, причиной аварии на железной дороге стала сильная гроза. Из-за дождя произошло обрушение насыпи, из-за чего поезд сошел с рельсов. Состав находится недалеко от Худиксвалль и, судя по фотографиям, сделанным пассажирами, сильно перекошен, сообщает газета Aftonbladet.

В момент аварии в поезде находилось более ста человек, которые были эвакуированы спасательными службами и полицией. Согласно видеозаписям, присланным в редакцию Aftonbladet, люди, уходя с места происшествия, были вынуждены передвигаться в полуметровом слое воды.

Авария произошла в труднодоступном месте на середине склона. По словам представителя полиции округа Митти Маттиаса Рютегорда, авария могла быть гораздо серьезнее.

Первоначально полиция заявила, что пострадавших нет, но позже сообщила, что три человека были доставлены в больницу.

Денни Йозефссон, представитель по связям с общественностью Шведского транспортного департамента, сказал, что пока не знает, когда поезда снова начнут ходить. „В настоящее время на месте работают сотрудники, которые обследуют повреждения объекта. Железнодорожным компаниям предстоит решить, заменят ли они линии автобусами или изменят маршрут движения поездов“, - пояснил он.

В настоящее время в Швеции бушует шторм „Ханс“. Из-за него в Йёнчёпинге было несколько подтоплений, обрушились дороги. В Норрчёпинге из-за грозы был сорван музыкальный фестиваль, а в аэропорту Стокгольма задерживается несколько рейсов.

Национальная метеорологическая служба объявила штормовое предупреждение красного уровня для нескольких регионов также на вторник и среду, сообщает SVT.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .