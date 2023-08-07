ГРАФИК | Спасибо шторму? Завтра биржевая цена на электроэнергию будет очень низкой. Северные соседи и вовсе получат электричество даром

Завтра, 8 августа, электроэнергия будет стоит на бирже в среднем 15 евро и 37 евро за мегаватт-час. Самой низкой биржевая цена на электроэнергию будет с 16 до 17 часов. В это время за потребление электроэнергии потребителям будут доплачивать, так как почасовая цена биржевой электроэнергии составит -9 евро и 37 центов (за мегаватт-час). Вечером электричество снова подорожает, с 20 до 21 часа оно будет стоить 97,33 за мегаватт-час.

8 августа электроэнергия будет очень дешевой на бирже и в Скандинавии. Например, завтра в Швеции биржевая цена на электричество составит в среднем 4,56 евро за мегаватт-час. Это значит, что на протяжении всего дня потребители будут иметь возможность пользоваться электроэнергией бесплатно, шведам не придется ни за один час платить за электричество.

Ни цента не заплатят завтра за электроэнергию и финны. В Финляндии биржевая цена на электроэнергию будет такой же ничтожной, как в Швеции.

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