Море должно быть чистым: в прибрежных зонах Таллинна установлены мини-контейнеры для окурков

Ежегодно в природу попадают десятки тонн сигаретных фильтров, которые не поддаются биологическому разложению и содержат токсичные вещества, попадающие в рацион человека через морских животных. Один окурок может отравить до 1 000 литров воды и эти ядовитые вещества наносят ущерб подводному миру в течение десятилетия. В прошлом году в качестве эксперимента в прибрежных зонах Пыхья-Таллинна было установлено 20 специальных контейнеров для предотвращения попадания окурков в море. За два месяца было собрано около 11 000 окурков.

„Осенью прошлого года мы тестировали контейнеры для окурков в рамках пилотного проекта, теперь же они станут постоянными. Разумеется, наилучший вариант как для экологии, так и здоровья – не курить вообще, однако курильщики все же есть, и важно не выбрасывать окурки, а помещать их в предусмотренные для этого урны или контейнеры для сбора. Новые контейнеры установлены в прибрежных зонах, чтобы уменьшить количество морского мусора“, - сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

Места расположения контейнеров были выбраны Таллиннским центром стратегического управления в сотрудничестве с управами Пыхья-Таллинна, Кесклинна, Пирита и Хааберсти. Контейнеры расположены на пешеходно-велосипедной дорожке Пирита, у ручья Тискре, на променаде Пирита, возле Горхолла, на острове Аэгна, на пляжах Какумяэ и Штромки, а также Пикакари и Каларанна (см. карту ). Опустошением контейнеров будет заниматься Таллиннский центр отходов, а компания Filaret OÜ переработает собранные окурки в экологичный компостируемый материал для 3D-печати, что позволит снизить количество пластиковых отходов.

По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, окурки бесплатно принимаются на всех столичных станциях по приему отходов, а на станции Пальяссааре теперь появился и небольшой пункт сбора Filaret.