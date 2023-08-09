Море должно быть чистым: в прибрежных зонах Таллинна установлены мини-контейнеры для окурков(1)
Таллиннский центр стратегического управления в сотрудничестве с Filaret OÜ установил в прибрежных зонах города 80 специальных мини-контейнеров, которые помогут предотвратить попадание окурков в море, а также собрать сырье для вторичной переработки.
Ежегодно в природу попадают десятки тонн сигаретных фильтров, которые не поддаются биологическому разложению и содержат токсичные вещества, попадающие в рацион человека через морских животных. Один окурок может отравить до 1 000 литров воды и эти ядовитые вещества наносят ущерб подводному миру в течение десятилетия. В прошлом году в качестве эксперимента в прибрежных зонах Пыхья-Таллинна было установлено 20 специальных контейнеров для предотвращения попадания окурков в море. За два месяца было собрано около 11 000 окурков.
„Осенью прошлого года мы тестировали контейнеры для окурков в рамках пилотного проекта, теперь же они станут постоянными. Разумеется, наилучший вариант как для экологии, так и здоровья – не курить вообще, однако курильщики все же есть, и важно не выбрасывать окурки, а помещать их в предусмотренные для этого урны или контейнеры для сбора. Новые контейнеры установлены в прибрежных зонах, чтобы уменьшить количество морского мусора“, - сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.
Места расположения контейнеров были выбраны Таллиннским центром стратегического управления в сотрудничестве с управами Пыхья-Таллинна, Кесклинна, Пирита и Хааберсти. Контейнеры расположены на пешеходно-велосипедной дорожке Пирита, у ручья Тискре, на променаде Пирита, возле Горхолла, на острове Аэгна, на пляжах Какумяэ и Штромки, а также Пикакари и Каларанна (см. карту). Опустошением контейнеров будет заниматься Таллиннский центр отходов, а компания Filaret OÜ переработает собранные окурки в экологичный компостируемый материал для 3D-печати, что позволит снизить количество пластиковых отходов.
По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, окурки бесплатно принимаются на всех столичных станциях по приему отходов, а на станции Пальяссааре теперь появился и небольшой пункт сбора Filaret.
„Мы рады поддержать хорошую инициативу, направленную на продвижение экономики замкнутого цикла, поэтому мы будем заниматься опустошением контейнеров, передавая собранные сигаретные фильтры компании Filaret на переработку“, - сказал Калле.
„Мы находимся в процессе создания сети по сбору окурков, поэтому очень радует, что после успешного пилотного проекта мы получили возможность в сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления установить по городу контейнеры Filaret. Брошенные в прибрежных зонах сигаретные фильтры наносят наибольший ущерб природе, поэтому очень разумно, что наши контейнеры установлены на побережье“, - добавила исполнительный директор Filaret OÜ Инес-Исса Виллидо.
Filaret OÜ - компания, которая следует принципам экономики замкнутого цикла и предлагает уникальную услугу по сбору окурков. Окурки собираются с улиц и природных зон для последующей переработки. Filaret также сотрудничает с Таллиннским портом.
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