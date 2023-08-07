Новое в выплатах пособий: больше не будет почтовой доставки, можно использовать только один банковский счет

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, изменения позволят создать более разумную с точки зрения государственного бюджета систему выплаты денежных пособий. „Предлагаемые нами изменения позволят в будущем сэкономить на инфотехнологических расходах и расходах на рабочую силу. Сотрудники, которые сейчас задействованы в системе выплат и фактически занимаются ручным трудом, вместо этого смогут внести свой вклад в повышение качества ИТ-услуг и обработки данных“.

Согласно проекту, в будущем все пособия будут перечисляться на единый банковский счет получателя. „Большое количество платежных каналов повышает риск того, что платеж может не дойти до человека, который, к примеру, забыл вовремя изменить фамилию или другие данные на каком-то из счетов. Так что нововведение упростит жизнь получателя пособия, поскольку ему больше не придется вносить изменения во все существующие расчетные счета в одном или нескольких банках“, - добавила Рийсало.

Кроме того, будет прекращена доставка на дом пособий тем людям, которые получают другие государственные пособия на счет в банке. По данным Департамента социального страхования, по состоянию на август 2022 года 3 900 человек получали пенсию или пособие из рук почтальона, 126 из них получали другое пособие или компенсацию на банковский счет.

Направленный на согласование законопроект отменяет с 1 января 2024 года прием заявлений на получение так называемого пособие по возвращению. Оно выплачивается гражданам Эстонии или лицам эстонской национальности пенсионного возраста, вернувшимся на жительство в Эстонию из-за границы. Пособие выплачивается также члену семьи, который поселяется в Эстонии вместе с ним (супругу, ребенку, родителю). Размер пособия равен текущему размеру народной пенсии, который в 2023 году составляет 295,34 евро.

По данным Департамента социального страхования, по состоянию на июль это пособие получают 36 человек. Количество новых ходатаев на протяжении нескольких лет остается низким.