Из-за шторма фирма EuroPark предложила бесплатно поставить машины в парковочные дома. Места закончились в мгновение ока!

EuroPark рекомендует оставлять автомобили на ночь в гараже, так как ветер может ломать ветки деревьев и разносить предметы, которые могут серьезно повредить автомобили, припаркованные на улице.

Генеральный директор компании Карол Кованен подтверждает: „Мы упростили для клиента использование услуги даже в парковочных домах со шлагбаумом, при въезде нужно взять билет, а при выезде шлагбаум открывается автоматически, на основании распознавания номерного знака“.

Бесплатно оставить свой транспорт можно было в следующих местах:

Таллинн

Парковочный дом Balti Jaama Turg (126 мест)

Парковочный дом Kalaranna 8 (104 места)

Парковочный дом Kristiine Keskus (500 мест)

Парковочный дом Rävala (518 мест)

Парковочный дом Promenade, расположенный по адресу Poordi 3 (87 мест)

Парковочный дом Rotermann (111 мест)

Парковочный дом Raadiku 8c (563 места)

Парковочный дом Solaris (237 мест)

Парковочный дом Stockmann (54 места)

Парковочный дом Tornimäe (320 мест)

Парковочный дом T1 (1000 мест)

Парковочный дом D-терминал Vanasadam (386 мест)

Парковочный дом WTCT (200 мест)

Тарту

Парковочный дом Maarjamõisa (620 мест)

Парковочный дом Tasku (405 мест)

Парковочный дом Raatuse (157 мест)

Национальная метеорологическая служба объявила для части Эстонии предупреждение о погоде самого высокого, или третьего уровня, что означает особо опасную погоду.