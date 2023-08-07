Пьяный водитель бросил камень в стекло автомобиля и размахивал предметом, похожим на оружие(2)
6 августа в полицию поступил вызов в волость Луунья, где пьяный 34-летний мужчина угрожал 58-летнему мужчине предметом, похожим на оружие.
34-летний пьяный мужчина не только угрожал ему чем-то, похожим на оружие, но и бросил камень в окно автомобиля 58-летнего мужчины. После инцидента мужчина сел в машину и уехал.
Полиция поймала пьяного и агрессивно настроенного мужчину недалеко от места происшествия. Его отстранили от вождения и задержали как подозреваемого в совершении преступления. Поскольку мужчина был пьян, его сначала отправили протрезветь.
В автомобиле мужчины, который был задержан полицией, нашли спрятанный стартовый пистолет. Подробности случившегося полицейские выяснят в ходе уголовного производства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.