Пьяный водитель бросил камень в стекло автомобиля и размахивал предметом, похожим на оружие

34-летний пьяный мужчина не только угрожал ему чем-то, похожим на оружие, но и бросил камень в окно автомобиля 58-летнего мужчины. После инцидента мужчина сел в машину и уехал.

Полиция поймала пьяного и агрессивно настроенного мужчину недалеко от места происшествия. Его отстранили от вождения и задержали как подозреваемого в совершении преступления. Поскольку мужчина был пьян, его сначала отправили протрезветь.

В автомобиле мужчины, который был задержан полицией, нашли спрятанный стартовый пистолет. Подробности случившегося полицейские выяснят в ходе уголовного производства.

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