Таллинн и Utilitas получили разрешение от Департамента конкуренции на создание общей фирмы

В июне этого года создание AS Utilitas Tallinna Soojus было одобрено Таллиннским городским собранием.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что процесс создания совместного предприятия между городом Таллинном и Utilitas на сегодняшний день завершен.

„Совместное предприятие приступит к реализации согласованных инвестиций, уделяя особое внимание развитию экологически безопасного управления теплоснабжением. Таллинн стремится ускорить темпы перехода на углеродно-нейтральное центральное теплоснабжение, что также является целью программы развития Таллинна до 2035 года, - пояснил Кылварт. - В рамках совместного предприятия мы сможем инвестировать в тепловые насосы для сточных и морских вод, что поможет нам не позднее 2027 года снизить долю природного газа до менее чем 10% от общего объема, уменьшить количество тепла, производимого из природного газа, и снизить зависимость от импорта ископаемого топлива. Кроме того, к 2035 году все старые неизолированные трубопроводы центрального теплоснабжения планируется заменить на современные решения, что позволит снизить потери тепла до уровня ниже 10%“.

Стратегической целью города Таллинна является обеспечение доступности экологически чистых решений в области центрального теплоснабжения и функционирования жизненно важной услуги на территории города Таллинна, что требует постоянной модернизации сети центрального теплоснабжения и необходимых масштабных инвестиций.

Руководитель концерна Utilitas Прийт Койт добавил, что углеродно-нейтральное центральное теплоснабжение является самым экологичным, а также позволяет предложить клиентам наиболее стабильную цену за услугу.