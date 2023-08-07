Таллинн и Utilitas получили разрешение от Департамента конкуренции на создание общей фирмы(1)
Город Таллинн и Utilitas OÜ получили от Департамента конкуренции разрешение на создание совместного предприятия сферы центрального теплоснабжения AS Utilitas Tallinna Soojus и заключили договоры о передаче акций. Предприятие будет на 33,34% принадлежать городу Таллинну и на 66,66% - Utilitas OÜ.
В июне этого года создание AS Utilitas Tallinna Soojus было одобрено Таллиннским городским собранием.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что процесс создания совместного предприятия между городом Таллинном и Utilitas на сегодняшний день завершен.
„Совместное предприятие приступит к реализации согласованных инвестиций, уделяя особое внимание развитию экологически безопасного управления теплоснабжением. Таллинн стремится ускорить темпы перехода на углеродно-нейтральное центральное теплоснабжение, что также является целью программы развития Таллинна до 2035 года, - пояснил Кылварт. - В рамках совместного предприятия мы сможем инвестировать в тепловые насосы для сточных и морских вод, что поможет нам не позднее 2027 года снизить долю природного газа до менее чем 10% от общего объема, уменьшить количество тепла, производимого из природного газа, и снизить зависимость от импорта ископаемого топлива. Кроме того, к 2035 году все старые неизолированные трубопроводы центрального теплоснабжения планируется заменить на современные решения, что позволит снизить потери тепла до уровня ниже 10%“.
Стратегической целью города Таллинна является обеспечение доступности экологически чистых решений в области центрального теплоснабжения и функционирования жизненно важной услуги на территории города Таллинна, что требует постоянной модернизации сети центрального теплоснабжения и необходимых масштабных инвестиций.
Руководитель концерна Utilitas Прийт Койт добавил, что углеродно-нейтральное центральное теплоснабжение является самым экологичным, а также позволяет предложить клиентам наиболее стабильную цену за услугу.
„На сегодняшний день в Таллинне работает современная система центрального теплоснабжения, в которой доля местных и возобновляемых видов топлива превышает 2/3. Чем быстрее мы сумеем довести долю ископаемого импортируемого топлива до минимума, тем меньше мы будем зависеть от геополитических рисков, влияние которых на цену и поставки топлива были очевидны в последние пару лет. В результате многолетней работы значительная часть пути по снижению углеродного следа уже пройдена, и наша цель – не позднее 2030 года привести деятельность нашей компании к углеродной нейтральности“, - подчеркнул Койт.
Город Таллинн, Utilitas и создаваемое предприятие Utilitas Tallinna Soojus заключили 22 июня 2023 года акционерное соглашение и договор подписки на акции, согласно которым город Таллинн и Utilitas создают совместное предприятие Utilitas Tallinna Soojus. Из общего числа акций AО Utilitas Tallinna Soojus 66,66% принадлежит Utilitas и 33,34% - городу Таллинну. Город Таллинн внес в новое предприятие имущественный вклад акциями Tallinna Soojus, а Utilitas – акциями Utilitas Tallinn. Совместное предприятие будет холдинговой компанией, управляющей инвестициями в Таллинне. Utilitas Tallinn и Tallinna Soojus в дальнейшем станут дочерними компаниями нового совместного предприятия. АО Utilitas Tallinn продолжит продажу тепла клиентам центрального теплоснабжения, а предельные цены на тепло по-прежнему будет согласовывать Департамент конкуренции.