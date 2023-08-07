Новости Эстонии
07.08.2023, 14:40

Красиво жить не запретишь? Читайте, как опытные и новые члены Рийгикогу тратят депутатские возмещения

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Экономить на содержании депутатов государство не спешит
Транспортные расходы составили большую часть возмещения
Транспортные расходы составили большую часть возмещения
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

Львиная доля возмещений членам Рийгикогу, компенсируемых из средств налогоплательщиков, составляют транспортные расходы, пишет Eesti Päevaleht.

10 апреля собрался новый состав Рийгикогу, большая часть которого уже знакома с политикой, но в парламенте появились и новые действующие лица. В первый месяц члены Рийгикогу израсходовали на возмещения расходов чуть менее 61 000 евро. Большую часть составили транспортные расходы, которые обошлись в 34 723 евро.

Поскольку документы о компенсации расходов члены Рийгикогу могут представить через два месяца после их осуществления, обзор расходов нового Рийгикогу за апрель выяснился только к июлю.

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