07.08.2023, 14:40
Красиво жить не запретишь? Читайте, как опытные и новые члены Рийгикогу тратят депутатские возмещения(4)
Экономить на содержании депутатов государство не спешит
ФОТО: | Delfi Meedia
Львиная доля возмещений членам Рийгикогу, компенсируемых из средств налогоплательщиков, составляют транспортные расходы, пишет Eesti Päevaleht.
10 апреля собрался новый состав Рийгикогу, большая часть которого уже знакома с политикой, но в парламенте появились и новые действующие лица. В первый месяц члены Рийгикогу израсходовали на возмещения расходов чуть менее 61 000 евро. Большую часть составили транспортные расходы, которые обошлись в 34 723 евро.