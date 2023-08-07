Красиво жить не запретишь? Читайте, как опытные и новые члены Рийгикогу тратят депутатские возмещения

10 апреля собрался новый состав Рийгикогу, большая часть которого уже знакома с политикой, но в парламенте появились и новые действующие лица. В первый месяц члены Рийгикогу израсходовали на возмещения расходов чуть менее 61 000 евро. Большую часть составили транспортные расходы, которые обошлись в 34 723 евро.