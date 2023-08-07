Индекс потребительских цен: в июле на инфляцию главное влияние оказало подорожание продуктов питания

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с июлем прошлого года в июле на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более половины от общего повышения индекса. По сравнению с июлем прошлого года сахар подорожал на 59,3%, какао — на 38,7%, свежие фрукты и ягоды — на 34,8%, соусы — на 33,0% и кондитерские изделия — на 28,3%. Прочие масла подешевели на 15,6%, свежая рыба — на 14,9%.

„В сравнении с июлем прошлого года, влияние на изменение индекса в противоположном направлении более всего оказало снижение цен на моторное топливо: бензин был дешевле на 16,4%, а дизельное топливо — на 23,4%. Цена на газ снизилась на 66,8%“, — добавила Виктория Трасанов.

В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года было менее 6,4% в августе 2021 года: тогда оно составило 5,0%.

По сравнению с июнем более всего на индекс потребительских цен повлияли изменения цен, связанные с жильем, которые составили более 60% от общего снижения индекса, преимущественно за счет снижения цен на теплоэнергию (5,6%) и газ (22,1%).