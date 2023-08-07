Новости Эстонии
07.08.2023, 11:10

ГРАФИК | Половина не заплатит ни цента, в том числе Кая Каллас. Как налог на автомобили отразится на кошельках некоторых министров

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Налог на автомобили, который подвергается резкой критике, придется платить только половине министров. Delfi Ärileht подсчитал эти суммы.

Министерство финансов недавно опубликовало два плана, на основе которых будут рассчитываться годовой и регистрационный налог на транспортные средства. Один из них имеет более широкое, а другой более узкое воздействие на окружающую среду.

Регистрационный налог будет единовременным и должен быть уплачен при первой регистрации транспортного средства или при первой смене владельца транспортного средства в Эстонии. Регистрационный налог в первую очередь предназначен для того, чтобы снизить масштабы покупки автомобилей и отдавать предпочтение более экономичным моделям. Поскольку автомобили министрами уже приобретены, отдельно мы этот аспект не рассматривали.

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