Покупка билетов на автобус в предварительной продаже превратилась в настоящую лотерею

По словам руководителя автобусной фирмы GO Bus Андрея Мяндла, фирма продает билеты через Tpilet только тем, кто садится на автовокзале, а пассажиры, которые хотят зайти в автобус на промежуточных остановках, могут купить билеты либо через Ridango, либо, с мая этого года, через немецкую автобусную компанию Flixbus.

Причина, по которой GoBus, как и другие небольшие эстонские перевозчики, не продают свои билеты через Tpilet - высокие тарифы, которые взимает эта платформа.

„В дополнение к высоким процентам есть еще один нюанс - речь идет о коммерческой тайне. Чем больше мы продаем свои услуги конкурентам, тем больше они знают о наших пассажирских перевозках“, - добавил Мяндла.

В Департаменте конкуренции признали, что Mootor Group имеет очень большую долю рынка, но указали на то, что вертикальная интеграция не является в Эстонии незаконной. При этом в департаменте отметили, что уже нескольких лет чиновники ведут одно производство.

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