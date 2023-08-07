В День молодежи в Ласнамяэ состоится мероприятие для людей с особыми потребностями
В Таллинне 12 августа, в День молодежи, состоится мероприятие, на которое приглашают также молодых людей с особыми потребностями, включая тех, кто передвигается на креслах-колясках, и слабовидящих.
Начнется программа Дня молодежи в 12:00. Волонтеры или организаторы будут помогать участникам знакомиться друг с другом и формировать группы.
Затем в командах пройдут игры, викторины и колесная эстафета. В середине мероприятия запланирован пикник, на который участникам предлагают принести еду в соответствии со своими вкусами и диетическими потребностями. После праздник продолжится творческими мастер-классами и инклюзивной спортивной игрой. В финале организаторы события объявят победителей в различных играх и мастерских, раздадут небольшие подарки всем участникам.
Адрес проведения праздника: Tallinna Läänemere Gümnaasium, Vormsi 3, Tallinn
Регистрация участников здесь.
Программа Дня молодежи:
12:00 - 12:30 Встреча и знакомство
12:30 - 13:30 Игра „Узнай свою команду“
13:30 - 14:30 Колесная эстафета
14:30 - 15:30 Кофе-пауза, обед на свежем воздухе
15:30 - 16:00 Творческие мастерские
16:00 - 17:30 Инклюзивная спортивная игра
17:30 - 18:00 Закрытие мероприятия и награждение
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