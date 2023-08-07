В День молодежи в Ласнамяэ состоится мероприятие для людей с особыми потребностями

Начнется программа Дня молодежи в 12:00. Волонтеры или организаторы будут помогать участникам знакомиться друг с другом и формировать группы.

Затем в командах пройдут игры, викторины и колесная эстафета. В середине мероприятия запланирован пикник, на который участникам предлагают принести еду в соответствии со своими вкусами и диетическими потребностями. После праздник продолжится творческими мастер-классами и инклюзивной спортивной игрой. В финале организаторы события объявят победителей в различных играх и мастерских, раздадут небольшие подарки всем участникам.