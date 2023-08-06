ФОТО | В Сетомаа состоялся главный праздник года - день королевства сето

На сегодняшний день это самое важное событие в Сетомаа, которое объединяет множество представителей народности. С 1994 года в День королевства звучат гимн сето, проходит шествие армии сето, все используют деньги сето и выбирают королевских чемпионов - лучших квасников, пивоваров, виноделов, хлебопеков, пирожников, мастеров-ремесленников, рукодельниц, музыкантов, танцоров и певцов.

Как и у каждого настоящего королевства, у сето есть свой король - Пеко, герой эпоса о сето. Согласно легенде, Пеко покоится в песчаной пещере в Печорах и не может сам править королевством. Поэтому от его имени народом сето управляет король (или королева) - ülembsootska, которого (которую) избирают самым демократичным в мире способом: выбирая полюбившегося кандидата из ряда представленных.

На Дне королевства 5 августа народ избрал новой сетуской королевой Эвелин Лейма.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .