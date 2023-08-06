Исследование: постепенный отказ от ископаемого топлива не повлияет на финансы обычных людей

Быстрое сокращение производства ископаемого топлива необходимо для того, чтобы избежать наихудших последствий климатического кризиса и вызванных им экономических и социальных потрясений. Некоторые противники климатических мер утверждают, что последние слишком дорогостоящи и что быстрое сокращение добычи ископаемого топлива приведет к рецессии, которая приведет к обнищанию людей за счет снижения стоимости их сбережений и пенсионных фондов. Однако исследование, опубликованное в конце июня, показало, что потеря активов, связанных с ископаемым топливом, окажет минимальное влияние на население, сообщает The Guardian.

„Мы пришли к выводу, что большую часть финансовых потерь, связанных с загрязняющими окружающую среду активами, понесут состоятельные люди, - отмечает соавтор исследования Лукас Шансель, профессор экономики из парижского университета Sciences Po. - Лишь небольшая часть финансовых потерь лежит на плечах рабочего и среднего классов, поскольку у них нет или относительно мало финансовых активов“.

Исследование, опубликованное в журнале Joule, показало, что в США две трети экономических потерь от утраты активов, связанных с ископаемым топливом, затронут десятую часть наиболее состоятельных людей. Половина этого ущерба коснется одного процента самых богатых, пишет EuroNews. Только 3,5% финансовых потерь от потери активов затронут беднейшую половину американцев, и эти потери могут быть легко компенсированы государством, говорится в исследовании.

Когда исследователи повторили этот анализ для Великобритании и стран континентальной Европы, они получили аналогичные результаты.

Потери для сверхбогатых также крайне незначительны