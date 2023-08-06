Исследование: постепенный отказ от ископаемого топлива не повлияет на финансы обычных людей(4)
Исследование показало, что поэтапный отказ от ископаемого топлива не повлияет на финансовое положение среднестатистического человека, пишет Roheportaal.
Быстрое сокращение производства ископаемого топлива необходимо для того, чтобы избежать наихудших последствий климатического кризиса и вызванных им экономических и социальных потрясений. Некоторые противники климатических мер утверждают, что последние слишком дорогостоящи и что быстрое сокращение добычи ископаемого топлива приведет к рецессии, которая приведет к обнищанию людей за счет снижения стоимости их сбережений и пенсионных фондов. Однако исследование, опубликованное в конце июня, показало, что потеря активов, связанных с ископаемым топливом, окажет минимальное влияние на население, сообщает The Guardian.
„Мы пришли к выводу, что большую часть финансовых потерь, связанных с загрязняющими окружающую среду активами, понесут состоятельные люди, - отмечает соавтор исследования Лукас Шансель, профессор экономики из парижского университета Sciences Po. - Лишь небольшая часть финансовых потерь лежит на плечах рабочего и среднего классов, поскольку у них нет или относительно мало финансовых активов“.
Исследование, опубликованное в журнале Joule, показало, что в США две трети экономических потерь от утраты активов, связанных с ископаемым топливом, затронут десятую часть наиболее состоятельных людей. Половина этого ущерба коснется одного процента самых богатых, пишет EuroNews. Только 3,5% финансовых потерь от потери активов затронут беднейшую половину американцев, и эти потери могут быть легко компенсированы государством, говорится в исследовании.
Когда исследователи повторили этот анализ для Великобритании и стран континентальной Европы, они получили аналогичные результаты.
Потери для сверхбогатых также крайне незначительны
Противники мер по борьбе с изменением климата часто указывают на угрозу „заброшенных“ активов. Речь идет о запасах ископаемого топлива, инфраструктуре и технологиях, которые преждевременно потеряют свою стоимость, если правительства, заботящиеся о климате, сократят субсидии, а инвесторы уйдут, пишет EuroNews. Причина в том, что „истощение“ этих активов может привести к рецессии, которая нанесет ущерб пенсиям и сбережениям простых людей.
Согласно исследованию, „проигравшими“ при переходе на чистую энергию являются сверхбогатые люди, и то, что они теряют, составляет лишь малую часть их общего состояния. Богатые люди, как правило, имеют „диверсифицированный инвестиционный портфель“, поэтому потери от перехода на чистую энергию составят менее одного процента от общего состояния этой группы населения.
По оценкам исследователей, общие потери от перехода на чистую энергию могут быть компенсированы всего лишь 9 млрд долларов для 50% населения со средним доходом в Европе и 12 млрд долларов в США. Для сравнения: в 2022 году правительства потратят на субсидирование ископаемого топлива более 900 миллиардов евро, что является историческим максимумом.
„Существует мнение, что именно население должно выступать против климатической политики, создающей проблемные активы, поскольку под угрозой находятся их пенсии, пенсионные накопления или просто сбережения, - говорит соавтор исследования Грегор Семенюк, профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте. - Нет ничего плохого в том, что часть богатства подвергается риску, но в богатых странах это не является причиной для бездействия правительства, поскольку компенсировать это будет очень дешево“.
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