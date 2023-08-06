Новости Эстонии
06.08.2023, 12:21

Более 200 000 автовладельцев получат двухлетнюю отсрочку по уплате автомобильного налога

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У людей, чьи машины не внесены в дорожный регистр, есть два года, чтобы решить, что делать со своими четырехколесными любимицами.
У людей, чьи машины не внесены в дорожный регистр, есть два года, чтобы решить, что делать со своими четырехколесными любимицами.
ФОТО: Munitsipaalpolitsei

Автомобильный налог должен быть введен в Эстонии с 1 июля будущего года. Однако автомобили с приостановленной регистрацией начнут облагать этим налогом только через два года, пишет Ärileht.

Под планируемый автоналог попадают машины как с действующей, так и с приостановленной регистрацией. Число последних составляет около 220 000, и для их владельцев запланирован двухлетний переходный период.

По словам вице-канцлера по финансам и налоговой политике Министерства финансов Эвелин Лийвамяэ, каждому человеку будет предоставлено достаточно времени, чтобы он смог решить, сохранять ли приостановленную регистрацию своего автомобиля и платить за него налог или же избавиться от него. Двухлетний переходный период дается для того, чтобы снять автомобиль с учета - например, сдать его в утилизацию или подать заявление на снятие с учета и внесение в регистр уже утилизированного автомобиля. Для транспортных средств с приостановленной регистрацией налог на автомобили вступит в силу с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

Министерство климата разработает инструкцию о том, как можно будет максимально удобно избавиться от простаивающих и, как правило, уже не способных передвигаться автомобилей. Все владельцы машин с приостановленной регистрацией также получат от Департамента транспорта уведомление о порядке снятия автомобиля с учета.

Утилизация и снятие с учета отслуживших свой срок автомобилей не является сложным процессом, и два года на это не требуется. Однако вот уже несколько лет не решен вопрос о том, как снять с учета транспортное средство, которое в реальности уже не существует, например, автомобиль, который был незаконно сдан в металлолом или продан на запчасти и на который уже нельзя получить свидетельство об утилизации. Если раньше такие автомобили не представляли проблем для владельца и оставались на учете, то теперь за них придется платить автоналог. Поэтому необходимо предусмотреть возможность снятия с учета автомобилей, которых уже нет. Снятие с учета на основании простого заявления владельца не допускается директивой Евросоюза, которая требует наличия сертификата о надлежащей утилизации. Чиновникам придется искать решение.

Мартин-Эрих Торьюс, советник по связям с общественностью Министерства климата, обещает, что решение, соответствующее законодательству ЕС, обязательно будет выработано. Предполагается, что заявление должно быть подано в Депатамент по охране окружающей среды напрямую или через Департамент транспорта. При подаче заявления будет необходимо предоставить как можно больше информации о судьбе транспортного средства, а также о действиях, в результате которых оно прекратило свое существование. Если заявление будет удовлетворено, то будет выдано свидетельство, на основании которого транспортный департамент снимет автомобиль с учета, поясняет Торьюс.

Действующий порядок снятия с учета

  • Без свидетельства об утилизации Департамент транспорта может снять с учета транспортные средства с приостановленной регистрацией (M1 и N1), которые были сданы в металлолом или уничтожены до 1 мая 2004 года.

  • Если транспортное средство было передано в музей или учебное заведение по подготовке кадров в области внутренней безопасности в качестве учебного пособия, оно может быть исключено из регистра по заявлению Министерства внутренних дел. Владелец должен подать заявление в Министерство внутренних дел.

  • Если автомобиль был угнан, а производство по делу закрыто по истечении срока давности, то автомобиль может быть исключен из регистра Департаментом полиции и погранохраны (PPA), поскольку он не может быть надлежащим образом утилизирован.

  • Если транспортное средство было уничтожено (пожар, утопление и т.д.) и не может быть надлежащим образом утилизировано, и при этом присутствовали спасатели или PPA, для получения справки необходимо обратиться в Спасательный департамент, PPA или Департамент окружающей среды. При подаче заявления необходимо предоставить как можно больше информации о судьбе транспортного средства, в том числе о действиях, которые привели к прекращению его существования.

  • Если у владельца нет регистрационного свидетельства, его можно получить повторно в транспортном департаменте. В случае утери, кражи или непригодности к использованию регистрационного свидетельства можно потребовать его замены.

  • Если в распоряжении человека находится не принадлежащий ему автомобиль, он должен обратиться в транспортный департамент, который в свою очередь сможет связаться с владельцем автомобиля и помочь ему принять необходимые меры.

  • Отслуживший свой срок автомобиль может быть доставлен на официальную разборку, где будет выдан соответствующий акт об утилизации. В настоящее время в местах утилизации автомобилей выплачивается 195 евро за тонну. Таким образом, доход от сдачи автомобиля в пункт приема металлолома составляет 200-300 евро. Организация, предоставляющая такую услугу, представляет в транспортному департаменту соответствующее свидетельство об утилизации, и автомобиль исключается из регистра.

Источник: Министерство климата

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