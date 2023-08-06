Более 200 000 автовладельцев получат двухлетнюю отсрочку по уплате автомобильного налога

Под планируемый автоналог попадают машины как с действующей, так и с приостановленной регистрацией. Число последних составляет около 220 000, и для их владельцев запланирован двухлетний переходный период.

По словам вице-канцлера по финансам и налоговой политике Министерства финансов Эвелин Лийвамяэ, каждому человеку будет предоставлено достаточно времени, чтобы он смог решить, сохранять ли приостановленную регистрацию своего автомобиля и платить за него налог или же избавиться от него. Двухлетний переходный период дается для того, чтобы снять автомобиль с учета - например, сдать его в утилизацию или подать заявление на снятие с учета и внесение в регистр уже утилизированного автомобиля. Для транспортных средств с приостановленной регистрацией налог на автомобили вступит в силу с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

Министерство климата разработает инструкцию о том, как можно будет максимально удобно избавиться от простаивающих и, как правило, уже не способных передвигаться автомобилей. Все владельцы машин с приостановленной регистрацией также получат от Департамента транспорта уведомление о порядке снятия автомобиля с учета.

Утилизация и снятие с учета отслуживших свой срок автомобилей не является сложным процессом, и два года на это не требуется. Однако вот уже несколько лет не решен вопрос о том, как снять с учета транспортное средство, которое в реальности уже не существует, например, автомобиль, который был незаконно сдан в металлолом или продан на запчасти и на который уже нельзя получить свидетельство об утилизации. Если раньше такие автомобили не представляли проблем для владельца и оставались на учете, то теперь за них придется платить автоналог. Поэтому необходимо предусмотреть возможность снятия с учета автомобилей, которых уже нет. Снятие с учета на основании простого заявления владельца не допускается директивой Евросоюза, которая требует наличия сертификата о надлежащей утилизации. Чиновникам придется искать решение.