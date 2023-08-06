В Харьюмаа BMW влетел в припаркованный на обочине автомобиль, разлетевшиеся осколки повредили еще одну машину

ДТП произошло в деревне Тянассильма, на 4-м километре шоссе Юулику-Табасалу.

Автомобиль BMW 525D, которым управлял 53-летний мужчина, врезался в припаркованный на обочине автомобиль Volvo V70, в котором находилась 21-летняя девушка. От столкновения Volvo вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

При столкновении двух машин также пострадал автомобиль BMW 120D под управлением 39-летнего мужчины, ехавший в тот момент в противоположном направлении. Транспортное средство было повреждено разлетевшимися в разные стороны осколками.

Водителя BMW 525D и управлявшую автомобилем Volvo девушку доставили в больницу.

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