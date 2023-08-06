Быть в Эстонии АЭС? Завершены предварительные инженерно-геологические исследования в Летипеа(30)
В июне в деревне Летипеа волости Виру-Нигула завершились проводимые по заказу Fermi Energia инженерно-геологические исследования с целью оценить пригодность территории для строительства фундамента здания ядерного реактора. Предварительный исследовательский проект, выполненный инженерной фирмой Steiger, состоял из трех основных частей: проектное бурение и замеры в поселке Летипеа, лабораторные анализы и экспертные оценки, а также разработка эскизных решений фундамента.
По словам технического директора Fermi Energia Марти Ельцова, работы шли строго в соответствии с планом благодаря сильной проектной команде: „В ходе исследований мы получили много новых необходимых данных о геологии участка и разработали несколько альтернативных технических решений для возведения фундамента здания реактора глубиной около 35 метров.
„Хотя мягкого материала в грунтах оказалось больше, чем ожидалось, и уровень грунтовых вод в этом районе очень высокий, технические решения по устройству прочного фундамента под здание реактора все же есть“, – пояснил Ельцов.
Проект предварительных геологических исследований строительства является частью программы предварительных исследований Fermi Energia, направленной на оценку возможности строительства в Эстонии малого модульного реактора. На сегодняшний день решение относительно строительства атомной станции или выбора места еще не принято. Окончательный отчет государственной рабочей группы по атомной энергии о возможностях использования атомной энергетики будет готов к концу текущего года.
Общая стоимость исследования „Инжинерно-геологические исследования и эскиз фундамента малого реактора в Летипеа“ (Проект № RE.5.04.22-0086) составляет 274 000 евро и софинансируется за счет средств EAS RUP III раунда в размере 181 635,88 евро.
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