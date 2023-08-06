Быть в Эстонии АЭС? Завершены предварительные инженерно-геологические исследования в Летипеа

По словам технического директора Fermi Energia Марти Ельцова, работы шли строго в соответствии с планом благодаря сильной проектной команде: „В ходе исследований мы получили много новых необходимых данных о геологии участка и разработали несколько альтернативных технических решений для возведения фундамента здания реактора глубиной около 35 метров.

„Хотя мягкого материала в грунтах оказалось больше, чем ожидалось, и уровень грунтовых вод в этом районе очень высокий, технические решения по устройству прочного фундамента под здание реактора все же есть“, – пояснил Ельцов.

Проект предварительных геологических исследований строительства является частью программы предварительных исследований Fermi Energia, направленной на оценку возможности строительства в Эстонии малого модульного реактора. На сегодняшний день решение относительно строительства атомной станции или выбора места еще не принято. Окончательный отчет государственной рабочей группы по атомной энергии о возможностях использования атомной энергетики будет готов к концу текущего года.

Общая стоимость исследования „Инжинерно-геологические исследования и эскиз фундамента малого реактора в Летипеа“ (Проект № RE.5.04.22-0086) составляет 274 000 евро и софинансируется за счет средств EAS RUP III раунда в размере 181 635,88 евро.

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