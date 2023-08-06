Конец беспорядку: в центре Таллинна появятся обязательные зоны парковки для электросамокатов
С понедельника, 7 августа, в сотрудничестве с компаниями Bolt и Tuul, предоставляющими услуги проката электросамокатов, стартует пилотный проект, в рамках которого в центре Таллинна будет создано 126 специально обозначенных мест для парковки электросамокатов. Целью является улучшить городское пространство и организовать более безопасную для пешеходов парковку. До конца августа у пользователей будет возможность ознакомиться с расположением и использованием парковочных зон. С 1 сентября изменения станут обязательными – в пилотной зоне прокат электросамокатов можно будет завершить только на обозначенной парковочной зоне.
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что на улицах должно быть достаточно места для всех и прежде всего необходимо учитывать интересы пешеходов.
„Вместе с представителями бизнеса мы можем найти решения для обеспечения безопасного движения пешеходов. Небрежно припаркованные самокаты являются проблемой особенно для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками. Мы постоянно анализируем результаты нововведений и совместно с поставщиками услуг рассматриваем возможность расширения в будущем системы парковки электросамокатов. Я верю, что вместе мы сможем повысить безопасность пешеходов на тротуарах и тем самым улучшить качество уличного пространства“, - сказал Свет.
Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).
По словам исполнительного директора компании Tuul Яана Кекишева, все больше людей считают электросамокаты хорошим способом для экологичного, удобного и быстрого передвижения по городу.
„Проведенное Транспортным департаментом исследование показало, что в прошлом году более 200 000 человек в Эстонии воспользовались услугой аренды электросамокатов. Спрос на электросамокаты растет, и вполне логично, что городу необходимо адаптироваться и совместно с партнерами искать способы размещения электросамокатов в едином пространстве. Понятно, что такое решение снизит гибкость для пользователей электросамокатов, но нам необходимо идти на компромисс и экспериментировать, чтобы достичь результата, который устроит всех. Мы надеемся, что пилотный проект будет успешным, и на основе полученного опыта и обратной связи мы сможем вместе работать над улучшением городского пространства“, - добавил Кекишев.
Такого же мнения придерживается и Хенри Аррас, руководитель отдела по связям с государственными органами компании Bolt. Он отметил, что компания Bolt рада быть одним из инициаторов проекта по развитию общей инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов и улучшению городского пространства для всех.
„Таллинн поставил цель к 2035 году сократить выбросы от транспорта на 40%, увеличив при этом долю общественного транспорта, пеших и велосипедных прогулок до 70%. Электросамокаты помогают выработать привычку передвигаться не на личном автомобиле, уменьшая заторы и способствуя повседневной активности на свежем воздухе. В целом, городское пространство станет лучше для всех“, - сказал Аррас.
С 7 августа зоны парковки будут отображаться в мобильных приложениях поставщиков услуги, а также будут обозначены на дорожном полотне в городском пространстве. В зависимости от местоположения часть парковок для электросамокатов (51 парковка) в пилотной зоне будет размечена либо на краю проезжей части, либо на парковочном месте, чтобы освободить больше пространства для пешеходов на тротуаре. Для обеспечения безопасности расположенные на краю проезжей части парковочные зоны дополнительно будут отделены столбиками.
В ходе пилотного проекта будет проводиться мониторинг поведения пользователей парковочных зон. Это также позволит определить, какая разметка парковочных зон наиболее эффективна.
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