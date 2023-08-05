ЧП и криминал
05.08.2023, 21:56

ФОТО | В Саку произошло серьезное ДТП, два человека госпитализированы

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ФОТО: Фото читателя

В 17:19 в деревне Тянассилма волости Саку водитель своей машиной протаранил стоявший автомобиль. Пострадали двое.

„Двигавшийся по дороге автомобиль врезался сзади сзади в припаркованную машину. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет и приземлилась на крышу“, — сообщил Delfi представитель Департамента полиции и погранохраны.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, медики доставили их в больницу.

Водители обоих автомобилей были трезвыми. Точные обстоятельства аварии выясняются.

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