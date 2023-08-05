ФОТО | В Саку произошло серьезное ДТП, два человека госпитализированы

„Двигавшийся по дороге автомобиль врезался сзади сзади в припаркованную машину. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет и приземлилась на крышу“, — сообщил Delfi представитель Департамента полиции и погранохраны.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, медики доставили их в больницу.

Водители обоих автомобилей были трезвыми. Точные обстоятельства аварии выясняются.

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