Синоптик: Ситуация тревожная, не исключено, что помимо грозы ожидается град до пяти сантиметров и штормовой ветер

Он написал в социальных сетях, что к воскресенью южный поток принесет в Эстонию тропическую воздушную массу. „В ближайшую ночь из Латвии придет теплый фронт, повысится опасность гроз. Грозы, которые могут сопровождаться интенсивными осадками, наиболее вероятны на южной и юго-восточной окраинах континента“.

Он добавил, что в воскресенье теплый фронт двинется через Эстонию на север. „В западной части Эстонии сохраняется вероятность кратковременных, но сильных гроз. Вопрос в том, сможет ли теплый фронт вызвать грозу или нет. Это пока под сомнением. Обычно днем ​​их влияние ослабевает, но такая возможность сохраняется“, — отметил Кийтсак. Температура воздуха поднимается до 31 градуса. Некоторые расчеты показывают, что максимальная температура в Южной и Юго-Восточной Эстонии достигнет даже 33 градусов.

По-настоящему тропическая ночь ожидается в ночь на понедельник. „Тропическая ночь — это явление, когда температура не опускается ниже 20 градусов. Погодные модели предполагают ночную температуру 20-25 градусов. В понедельник все еще будет по-летнему жарко, температура воздуха во многих местах поднимется до 30 градусов и выше - до 33 градусов“.

Кийтсак оценил синоптическую ситуацию как опасную. „Над южными водами Балтийского моря быстро растет область низкого давления. Вечером с юго-запада, с юга начнет движение холодный фронт. Горячий воздух будет вынужден постепенно отступить на север. Однако перед холодным фронтом есть условия для развития мощных грозовых облаков. Грозовые тучи могут сопровождаться очень сильными порывами ветра (20-25 м/с, даже более 30 м/с). Есть опасность града диаметром более двух сантиметров и даже гигантского града - от пяти сантиметров и более“.