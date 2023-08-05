Нарвский округ Центристской партии хочет, чтобы председателем партии стал Танель Кийк

У Танеля Кийка есть опыт работы руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна, руководителя фракции центристов в Рийгикогу, — все это подтверждает его готовность и способность стать новым председателем партии.

Председатель Нарвского округа Тармо Таммисте отметил, что по мнению членов округа, кто бы из двух кандидатов ни стал председателем партии после внеочередного съезда, Центристская партия должна двигаться вперед сплоченно. „Несмотря на некоторые разногласия, нам нужно найти общий язык“, сказал Таммисте.

„Для Нарвы очень важно, чтобы в Центристская партия вновь стала партией, представленной в правительстве. Только в этом случае Нарва сможет рассчитывать на государственную поддержку, от которой зависят развитие города и благополучие его жителей“, подчеркнул Андрус Тамм, заместитель председателя округа Нарвы Центристской партии.

Члены правления Нарвского округа Центристской партии отмечают, что главной задачей, которая стоит сейчас перед партией – это сохранение единства, спокойствия внутри организации и готовности к сотрудничеству. Ведь для жителей Эстонии партия остается единственной надеждой на построение справедливого государства.

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