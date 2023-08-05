Забытые на крыше машины велосипеды привели к большому ущербу

Руководитель представительства Amserv Вахур Аннсоо рассказал, что на легковой автомобиль можно установить различное дополнительное оборудование, чтобы безопасно перевозить велосипеды. По его словам, наиболее популярными вариантами являются багажники на крышу и крепления для велосипедов, устанавливаемые на крюке для прицепа. „Зачастую установить велосипеды на багажник на крыше сложнее, чем на раму крюке для прицепа. При этом необходимо учитывать, что задний номерной знак следует разместить именно на раме, поскольку он должен быть хорошо виден“, - добавил Аннсоо.

По словам Вахура Аннсоо, выбирать велосипедную раму следует, исходя из того, сколько велосипедов вы берете с собой. „На велосипедном багажнике на крыше можно разместить до пяти велосипедов. Однако больше пяти велосипедов нельзя монтировать на рамы, а необходимо использовать специальное решение, например, прицеп, – сказал он, добавив, что велосипеды меньшего размера всегда можно поместить в багажник легкового автомобиля. – В таком случае, разумеется, нужно убедиться, что велосипеды не загораживают вид в зеркале заднего вида“.

Особенно осторожным следует быть, если у вас нет продолжительного опыта использования велосипедных рам или если вы устанавливаете раму впервые. В практике страхования компании ERGO был случай, когда семья из трех человек отправилась из Таллинна отдыхать в Южную Эстонию. Поскольку велосипеды не помещались в багажник, было решено для первого раза арендовать рейлинги на крышу и велосипедные рамы. Перед дальней дорогой у семьи был план проехать через торговый центр. По привычке отец семейства направился на подземную стоянку, совершенно забыв, что на крыше машины находятся велосипеды. Раздались громкий скрежет и удары. „Велосипеды не прошли в проем въезда на парковку и сорвались, сломав крышу и один борт автомобиля – общий ущерб автомобилю составил почти 5500 евро. К счастью, у семьи была страховка, благодаря которой они получили подменный автомобиль, и через несколько дней поездка смогла продолжиться, хотя уже и без велосипедов, поскольку заменить их не успели“, - рассказал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.