Житель Нымме предупреждает о ворах: сил у них много, унесут все, что плохо лежит(7)
В июне и июле краж велосипедов было на 45 процентов больше, чем за этот же период прошлого года. Случай, произошедший пару недель назад в таллиннском районе Нымме, показал, что после первого „велопохода“ воры возвращаются за другими вещами, которые не удалось украсть в первый раз.
„22 июля мужчина в расцвете сил бродил по подземному гаражу многоквартирных домов по адресу Пярнуское шоссе, 271 и 273 и унес велосипед. Также он унес ящик для рабочих инструментов одного жильца, в котором, к счастью, инструментов не было“, – рассказывает житель Нымме в местной группе в Facebook.
Злоумышленника поймал другой жилец, однако вору удалось вырваться, а через три дня он вернулся в 5:30 утра с двумя товарищами, чтобы украсть два электровелосипеда. „Велосипеды были без аккумуляторов, к тому же они были пристегнуты, – пишет жилец дома. – Но они сильные, унесли на спине“.
Местный житель предупреждает, что спокойный Нымме, к сожалению, не такой уж безопасный район, как можно предположить. Он советует использовать меры безопасности, чтобы такие преступники просто не могли делать то, что они делают.
Но какие меры безопасности эффективны? Как защитить двухколесный транспорт и прочие ценные вещи от воров? Советы дают полиция и G4S.
Убрать все, что на виду
По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, нередко жильцы многоквартирных домов чувствуют себя чересчур уверенно и думают, что благодаря домофону воры не проникнут в здание. Также бытует мнение, что, если снаружи и внутри дома есть камеры, велосипеды могут валяться на улице и никто их не украдет.
„Также многие думают, что проблема кражи велосипедов касается только тех, у кого есть велосипеды. Увы, это не так. Факт: велосипедные воры воруют не только велосипеды, кражи – это то, что их кормит“, – подчеркнул эксперт по безопасности.
„Велосезон в разгаре, велосипеды лежат повсюду. Когда сезон закончится, воры найдут что-то другое, что легко унести“, – отметил он. По словам Пярьяла, летом кражи со взломом могут не происходить потому, что вор находит в подъезде или перед домом дорогой велосипед. „Не стоит думать, что мой дешевый велосипед никому не нужен. Для вора даже велосипед за 50 евро может быть достаточно ценным для того, чтобы продать его на вторичном рынке“, – привел он пример.
„Чаще всего велосипеды воруют в общественных местах: на парковках, улицах, но также – в подъездах и коридорах, – сказал руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. – Также воры уносили велосипеды из подвалов, закрытых дворов и жилых помещений“.
Замки и двери ворам не помеха
О том, что велосипедный вор может не ограничиться одним только велосипедом, можно судить по ныммеской истории и паре других недавних случаев.
В начале июня в Пярну из подвала многоквартирного дома украли велосипед, строительные инструменты и канистры с маслом. Суммарный ущерб составил 1130 евро.
В июне в Кристийне из гаража многоквартирного дома украли велосипед и коньки для соревнований.
Также из нескольких недавних происшествий следует, что воров не останавливают замки на велосипедах и домах.
Несколько дней назад, 1 августа, в Пярну был украден велосипед Hexagon, пристегнутый к дереву перед многоквартирным домом на улице Уус-Сауга. Имущественный ущерб, причиненный кражей, составил 350 евро.
За пару недель до этого, 18 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту из подъезда дома на бульваре Каунасе украли пристегнутый велосипед Fuji. Стоимость велосипеда – 300 евро.
26 июля в Мустамяэ из гаража многоквартирного дома украли пристегнутый велосипед стоимостью 1800 евро.
Статистика полиции о кражах велосипедов в последние три года (в таблице они приведены вместе с кражами самокатов и роллеров) показывает, что число краж скорее растет.
Какое может быть решение?
Прантс призывает не оставлять велосипеды на виду, чтобы не приманивать этим воров. „Советуем хранить велосипеды в подвалах или жилых помещениях. Велосипеды точно нельзя хранить в коридорах, поскольку в случае пожара они станут препятствием на пути. Также мы не рекомендуем оставлять их во дворах частных домов, потому что забор воров не останавливает“, – посоветовал Прантс.
Балкон многоквартирного дома – тоже небезопасное место хранения двухколесного транспорта. „Мы видели видео, как велосипед воруют с балкона на третьем этаже. Действуя сообща, двое мужчин забрались на балкон и очень быстро спустили велосипед вниз“, – сказал он.
Пярьяла подчеркнул, что, как и в случае любой другой кражи, в случае кражи велосипедов применимы две простые истины: все ценное следует держать в закрытом помещении и это помещение надо оснастить охранной системой.
Он добавил, что записи с видеокамеры – хороший материал для следователей, кроме того, камеры имеют превентивный эффект. „Очень действенный метод – установить на двери кладовки отдельный домофон. Каждый жилец сможет войти по персональному коду, в идеале в помещениях кладовки тоже должна быть охранная система“, – сказал эксперт.
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