Житель Нымме предупреждает о ворах: сил у них много, унесут все, что плохо лежит

„22 июля мужчина в расцвете сил бродил по подземному гаражу многоквартирных домов по адресу Пярнуское шоссе, 271 и 273 и унес велосипед. Также он унес ящик для рабочих инструментов одного жильца, в котором, к счастью, инструментов не было“, – рассказывает житель Нымме в местной группе в Facebook.

Злоумышленника поймал другой жилец, однако вору удалось вырваться, а через три дня он вернулся в 5:30 утра с двумя товарищами, чтобы украсть два электровелосипеда. „Велосипеды были без аккумуляторов, к тому же они были пристегнуты, – пишет жилец дома. – Но они сильные, унесли на спине“.

Местный житель предупреждает, что спокойный Нымме, к сожалению, не такой уж безопасный район, как можно предположить. Он советует использовать меры безопасности, чтобы такие преступники просто не могли делать то, что они делают.

Но какие меры безопасности эффективны? Как защитить двухколесный транспорт и прочие ценные вещи от воров? Советы дают полиция и G4S.

Убрать все, что на виду

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, нередко жильцы многоквартирных домов чувствуют себя чересчур уверенно и думают, что благодаря домофону воры не проникнут в здание. Также бытует мнение, что, если снаружи и внутри дома есть камеры, велосипеды могут валяться на улице и никто их не украдет.

„Также многие думают, что проблема кражи велосипедов касается только тех, у кого есть велосипеды. Увы, это не так. Факт: велосипедные воры воруют не только велосипеды, кражи – это то, что их кормит“, – подчеркнул эксперт по безопасности.

„Велосезон в разгаре, велосипеды лежат повсюду. Когда сезон закончится, воры найдут что-то другое, что легко унести“, – отметил он. По словам Пярьяла, летом кражи со взломом могут не происходить потому, что вор находит в подъезде или перед домом дорогой велосипед. „Не стоит думать, что мой дешевый велосипед никому не нужен. Для вора даже велосипед за 50 евро может быть достаточно ценным для того, чтобы продать его на вторичном рынке“, – привел он пример.