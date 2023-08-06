В июле спрос на сезонные овощи, фрукты и ягоды традиционно велик: как на этом заработать?
Лакомки спешат отведать свежих фруктов, ягод и овощей, пока прилавки базаров и стихийных рыночков возле супермаркетов в спальных районах манят сезонными дарами природы и садов-огородов. А самые предприимчивые торопятся заработать, продавая как урожай собственного огорода, так и собранные в лесу и на лугах ягоды. Что почем продается в июле и сколько можно заработать? Разбирается „МК-Эстония“.
Богатейший выбор сезонного товара предлагают таллиннские рынки. Чего только нет на этих прилавках, столиках и даже просто картонках! Здесь товар как эстонский, так и привезенный от южных соседей – из Латвии, Литвы, Польши, а также Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Греции, Испании и из совсем уж далеких стран.
Цены по сравнению с прошлым годом, конечно, изрядно выше. Эстонская клубника, которую все так ждали, стоит на таллиннских базарах 6–7 евро за кило. Покупать ли такую на варенье – призадумаешься. Молодая картошка тоже не радует ценой – 2–3 евро за килограмм.
„Кусаются“ и даже будто немного „рычат“ цены на умопомрачительно ароматную лесную землянику. Совсем недавно они достигали 100 евро за литр. Теперь опустились до 35–40 евро за литр, или 4 евро за стаканчик 100 мл.
Грибы лисички по 38 евро за кило тоже заставляют облизываться в ожидании, когда продавцы скинут цену.
Что почем и откуда?
У посетителей таллиннских рынков выбор велик: эстонская клубника, земляника, черника, овощи, фрукты, кинза, укроп, щавель, чудской лук, корнеплоды, лисички из Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа, Мульгимаа и даже Королевства сету – при желании можно изучать урожайную географию Эстонии. Клубника, черника, фасоль, лук и чеснок из Латвии, яблоки из Литвы, ягоды и фрукты из Польши, Турции, Венгрии, Испании, дыни и арбузы из Средней Азии и Африки, и так далее, и так далее…
Изобилие – дело, безусловно, хорошее, и сезон сейчас самый подходящий, чтобы поглощать все свежее, витаминное, полезное и, главное, местное, свое!.. Но цены на рынке, мягко говоря, не вдохновляют.
В интернете цены поприятнее. Например, в одной из групп социальной сети „Фейсбук“, где покупают и продают урожай с дачных грядок или собранные собственноручно лесные дары, можно встретить и землянику, и лесную чернику, а также зелень, лисички, картошку по умеренным ценам.
Удобно также сравнивать цены: в Ида-Вирумаа, как правило, ягоды в два раза дешевле, чем в Таллинне и Тарту. Иногда интернет-торговцы предлагают бесплатную доставку к самому дому.
Ассортимент сезонного товара в интернете несколько уступает рыночному, зато с продавцом можно спокойно пообщаться, задать вопросы, договориться о будущих покупках, и – что немаловажно – посмотреть репутацию, его прошлогодние и позапрошлогодние объявления, отзывы и реакцию покупателей на полученный товар.
Как продать?
А что делать, если у вас на даче вдруг образовался невиданный урожай и вам хотелось бы монетизировать труд, потраченный на его выращивание? Наиболее простым способом кажется сдать урожай скупщикам – обменять товар на деньги, и готово.
Однако этот способ нехорош по нескольким причинам. Как правило, оптовики предлагают заниженную цену, чтобы потом продать ваши кабачки и чернику с выгодой для себя и окупить при этом свои затраты. Так что цену „как на рынке“ вам точно не заплатят, а это довольно обидно.
Крупные предприятия предпочитают и вовсе не связываться с частными продавцами, поскольку заинтересованы в сырье однородного качества. В случае же покупки сырья мелкими партиями у разных поставщиков гарантировать это невозможно, объяснили „МК-Эстонии“ в отделе коммуникаций Orkla Eesti AS. Тем не менее, найти постоянного покупателя на свою продукцию можно, если предложить ее, например, какому-нибудь ресторану или кондитерской.
„Я живу в Южной Эстонии, у нас сезон ягод и дачных овощей всегда начинается чуть пораньше, чем в северной части страны, поэтому у нас были предприниматели, которые покупали здесь смородину, малину, крыжовник и возили на рынки в Таллинн, – рассказала Анне, хутор которой находится в Пярнумаа. – Покупали, конечно, дешевле, чем потом продавали, но зато мне не нужно самой стоять за прилавком. В этом году многие такие фирмы перестали работать, никто из прежних моих покупателей за ягодами не приезжает. Так что приходится осваивать другие способы продажи урожая, более современные“.
„В отличие от рынков, где нужно оплачивать аренду места, если вы решите продавать урожай в интернете, денег тратить практически не придется, – говорит Алина, участница групп, где продают свой урожай. – Основной расход – время. Для начала нужно зарегистрироваться в соцсети и вступить в тематические группы, где происходит продажа собственноручно выращенных или собранных продуктов питания. Очень важно изучить правила каждой группы, поскольку за неоднократное нарушение этих правил из группы могут исключить“.
Алина, например, в каждой из этих групп продает чернику, которую собирает вместе с двумя сыновьями-школьниками.
„Чтобы продажи пошли, нужно составить объявление – лаконичное, но в то же время информативное, – советует она. – И, хотя это не всегда требуется, желательно разместить в объявлении фото того, что вы продаете. После того, как объявление будет опубликовано, нужно регулярно проверять, не было ли откликов на него? Следует быть готовым ответить на вопросы потенциальных клиентов, часто вопросы каверзные – где конкретно собирали, не у дороги ли, не у помойки ли? Пытаются разузнать координаты, чтобы самим поехать и набрать, но кто же сдает свои заветные места?“
На чернике Алина неплохо зарабатывает – она специально берет отпуск в черничный сезон и в лес ходит практически каждый день. Только гроза и может ее остановить.
„В лес уходим на целый день и вместе мы собираем около 30–40 литров черники, иногда больше, иногда меньше. Разумеется, с помощью машинки, руками каждую ягодку, конечно, можно собирать, но быстрее устаешь и дело продвигается медленнее, – рассказывает Алина. – Я выставляю чернику на продажу по средней цене: не ниже, но и не выше, чем у других продавцов. Конкуренция большая. Сейчас очень многме собирают чернику на продажу, раньше больше собирали для себя. И тем не менее у меня продается все, ничего не залеживается. Таким образом, продавая ягоду по 5–6 евро за литр, можно заработать в хороший день около 200 евро. Я считаю, неплохо“.
Предъявите билет
Чтобы продать свою продукцию – огородную или собранную в лесу – можно взять в аренду место на рынке. На Балтийском и Ныммеском рынках цена аренды за последние годы не выросла, зато на Центральном рынке в сезон дневная плата довольно высока.
„Если человек хочет приехать и продавать ягоды-овощи-фрукты и т. д., он должен связаться с администрацией Центрального рынка либо по телефону 5884 8014, либо прийти непосредственно к нам. Администрация находится на втором этаже административного здания по адресу Кельдримяэ, 9. Затем наши администраторы проводят продавца к его месту на главной площади Центрального рынка, – сообщили в администрации Центрального рынка. – Стоимость аренды места на рынке зависит от сезона. Текущие дневные цены в высокий сезон следующие: 1,5-метровый стол – 15 евро+НСО, 3-метровый – 25 евро+НСО, 6-метровый – 45 евро+НСО. Цены включают все сопутствующие расходы, такие как вывоз мусора, электричество, охрана и т. д.“.
Для дневной торговли на рынке у Балтийского вокзала необходимо утром прийти к администрации рынка (рядом с цветочным магазином „Миледи“).
„Если есть свободные места, администратор направит вас к свободному столику. Цена одного стола для частного лица на один день – 5 евро, – сообщили в администрации рынка. – Если имеется ограниченное количество товаров, не нужно заключать периодический договор, но можно приходить и торговать ежедневно на утренней площади (где в текущий период торговцы ягодами находятся в передней части рынка). Вы можете торговать ровно столько дней, на сколько у вас хватит товара. Если вы захотите и будут возможности, мы также можем подобрать вам несколько столов. Если вы заинтересованы в торговле на рынке, сообщите нам об этом по электронной почте или позвоните в инфопункт рынка по телефону 515 7211“.
„Размер платы за место на рынках Нымме и Мустамяэ, а также Рыбном рынке зависит от того, куплен ли билет только на один день или на неделю, месяц и т. д., а также от сезона. Цена может меняться и в зависимости от бойкости места, продаете ли вы продукты питания, цветы или промышленные товары“, – рассказали в администрации Tallinna Turud.
Цена аренды места для торговли для частного лица в летний период – от 5 евро в день на рынке Нымме, от 6 евро в день на рынке Мустамяэ, желающие продавать свой товар на Рыбном рынке, должны заплатить 24 евро в день за аренду прилавка или 16 евро при использовании своего инвентаря.
Для пенсионеров однодневный билет, дающий право торговать изделиями ручной работы, продуктами из своего сада и леса для торговли на уличном прилавке или с использованием собственного инвентаря на рынках Нымме и
Мустамяэ, стоит 1,50 евро. Чтобы купить билет, дающий право торговать, следует обратиться к менеджеру рынка.
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