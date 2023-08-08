Как защитить дом от воров во время отпуска и сколько это стоит?

„Один из самых эффективных способов защиты имущества – соседский дозор: чем больше глаз, тем лучше, – подчеркивает представитель полиции. – Прохожие мешают ворам своим присутствием, а когда происходит кража, они могут стать важными свидетелями для полиции“. Приметы крутившегося поблизости подозрительного типа, описание его транспортного средства или даже запись регистрационного номера могут впоследствии стать важными доказательствами в суде.

В зависимости от финансовых возможностей можно подумать о заключении контракта с охранной фирмой или об установке камер наблюдения, которые будут следить за окрестностями дома, отпугивая посторонних.

По его словам, вариантов, как именно позаботиться о своем доме, сегодня достаточно много, и не все они сложны в установке или чрезмерно дороги. Например, установленные рядом с домом светильники с датчиками движения уже затрудняют действия вора.

„Поскольку преступления против собственности в основном совершают, когда члены семьи отсутствуют и дома остаются на время без присмотра, мы рекомендуем оставлять двери и окна жилых домов и хозяйственных построек запертыми, и было бы разумно заменить старые запорные системы на более современные и надежные. Замки и двери не всегда могут помешать злодею, но взлом хорошего замка или прочных дверей усложнит его путь к цели“, – говорит Арго Ляэтс, окружной полицейский Южной префектуры.

Он добавил, что поскольку та же логика может применяться к вещам, украденным из домов, особенно к дорогой электронике, стоит быть осторожнее в течение курортного сезона, когда дома часто пустуют по несколько недель.

„Всю зиму мы наблюдали, как активизировались группы профессиональных воров в магазинах. По сравнению с предыдущими годами снижается покупательная способность людей, и таким образом, к сожалению, создается рынок краденого, которое продают крайне дешево“, – пояснил эксперт.

„Лучший способ защитить окна, балконы, двери, заборы и ворота – это датчики движения, магнитные датчики, датчики разбития стекла и т. д., – советует представитель G4S Максим Тууль. – Сегодня, например, на окно можно установить магнитный датчик, который при выходе из дома позволяет окно оставить в положении проветривания, но если вор откроет окно, чтобы войти, сработает сигнализация. Чтобы не искушать воров, мы все же рекомендуем, выходя из дома, закрывать окна и балконные двери“.

В квартиру воры проникают через двери или окна, поэтому об их надежности позаботиться в первую очередь.

Дорого ли это? Зависит только от того, как вы оцениваете собственное спокойствие на отдыхе.

Например, в Viking Security охрана однокомнатной квартиры с необходимым оборудованием (центральный блок, датчик двери, датчик дыма, внутренняя сирена, клавиатура и датчик движения) стоит 25 евро в месяц. Охрана частного дома (1 этаж, 3 комнаты) с необходимым оборудованием (центральный блок, датчик двери, датчик дыма, внутренняя сирена, клавиатура и датчик движения) стоит 30 евро в месяц.

Самый надежный способ защитить имущество – заключить договор с охранной фирмой. При проникновении воров дежурный получит сигнал, и оперативная группа приедет на место происшествия в считанные минуты. Заключить договор с охранной фирмой можно даже исключительно на время отпуска – на неделю или на месяц, как клиенту угодно.

„Полиция сделает все возможное, чтобы поймать преступников, если случится худшее, но все же кражу можно предотвратить. Если у нас есть имущество, которое нам дорого, мы должны защищать его, чтобы оно оставалось с нами“, – добавляет полицейский.

Сообщения от местных жителей, наблюдающих за подозрительными перемещениями, людьми и транспортными средствами, готовы принять либо по телефону участкового уполномоченного полиции, либо – в случае острой необходимости оказания помощи – по номеру Центра тревоги 112.

„Если вы стали жертвой кражи, очень важно сообщить о происшествии непосредственно в полицию. Только при тесном сотрудничестве полиция может выявить виновных и наказать их за то, что они сделали, – напоминает Арго Ляэтс. – Полиция должна быть проинформирована даже в случае небольшого ущерба“.

Датчик фиксирует изменение температуры и уровня освещенности, так что даже если окно разобьют, а не откроют, он отреагирует.

Очень важны и замки. Конечно, вор-профессионал сможет взломать практически любой замок, но если возиться с замком придется долго, то увеличиваются шансы быть пойманным. Кстати, чем больше поворотов ключа нужно сделать, чтобы открыть дверь, тем замок надежнее.

Если у вас пластиковые окна, их можно оснастить противовзломной фурнитурой. Стоимость ее не очень высока, а польза очевидна. Кроме того, можно защитить и сами стекла. Для этого существует специальная пленка, которая наклеивается на стекло и делает его неуязвимым даже для камней или металлических предметов. Такая пленка не только предохраняет от разбития стекла, но и обладает теплоизоляционными свойствами.

Если использовать в период отпуска специальные умные лампочки либо лампочки, имитирующие мерцание телевизора, то свет в окнах будет вводить злоумышленников в заблуждение. Умную лампочку можно включать и выключать дистанционно или запрограммировать, чтобы она это делала самостоятельно.

Чтобы спугнуть воров, можно установить у себя дома сигнализацию, которая громко заревет в случае проникновения посторонних в ваше жилище. Этот

вариант не потребует абонентской платы, но и не дает никаких гарантий. Есть и другой вид сигнализации – GSM-сигнализация. Это устройство звонит или посылает CМС на телефон хозяина, а тот в свою очередь принимает меры – сам звонит в полицию и т. д. Только этот способ не особо надежен, ведь СМС или звонок на отдыхе легко пропустить.