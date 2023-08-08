Как защитить дом от воров во время отпуска и сколько это стоит?(1)
Лето – долгожданный сезон отпусков. Но не для воров-домушников, у которых наступает горячая пора: по статистике, летом количество квартирных и других краж заметно увеличивается. Добавьте сюда риск протечек и пожаров – и уезжать вовсе уже не хочется. Если вы не хотите пополнить печальную статистику, примите меры по защите своего имущества, собираясь в отпуск. „МК-Эстония“ узнала у профессионалов, как обезопасить дом на время отъезда.
По словам директора по развитию охранной фирмы Viking Security Эдуарда Никанорова, в Эстонии в целом, к сожалению, наблюдается рост краж.
„Всю зиму мы наблюдали, как активизировались группы профессиональных воров в магазинах. По сравнению с предыдущими годами снижается покупательная способность людей, и таким образом, к сожалению, создается рынок краденого, которое продают крайне дешево“, – пояснил эксперт.
Он добавил, что поскольку та же логика может применяться к вещам, украденным из домов, особенно к дорогой электронике, стоит быть осторожнее в течение курортного сезона, когда дома часто пустуют по несколько недель.
Чем больше глаз – тем лучше
„Поскольку преступления против собственности в основном совершают, когда члены семьи отсутствуют и дома остаются на время без присмотра, мы рекомендуем оставлять двери и окна жилых домов и хозяйственных построек запертыми, и было бы разумно заменить старые запорные системы на более современные и надежные. Замки и двери не всегда могут помешать злодею, но взлом хорошего замка или прочных дверей усложнит его путь к цели“, – говорит Арго Ляэтс, окружной полицейский Южной префектуры.
По его словам, вариантов, как именно позаботиться о своем доме, сегодня достаточно много, и не все они сложны в установке или чрезмерно дороги. Например, установленные рядом с домом светильники с датчиками движения уже затрудняют действия вора.
В зависимости от финансовых возможностей можно подумать о заключении контракта с охранной фирмой или об установке камер наблюдения, которые будут следить за окрестностями дома, отпугивая посторонних.
„Один из самых эффективных способов защиты имущества – соседский дозор: чем больше глаз, тем лучше, – подчеркивает представитель полиции. – Прохожие мешают ворам своим присутствием, а когда происходит кража, они могут стать важными свидетелями для полиции“. Приметы крутившегося поблизости подозрительного типа, описание его транспортного средства или даже запись регистрационного номера могут впоследствии стать важными доказательствами в суде.
„Если вы стали жертвой кражи, очень важно сообщить о происшествии непосредственно в полицию. Только при тесном сотрудничестве полиция может выявить виновных и наказать их за то, что они сделали, – напоминает Арго Ляэтс. – Полиция должна быть проинформирована даже в случае небольшого ущерба“.
Сообщения от местных жителей, наблюдающих за подозрительными перемещениями, людьми и транспортными средствами, готовы принять либо по телефону участкового уполномоченного полиции, либо – в случае острой необходимости оказания помощи – по номеру Центра тревоги 112.
„Полиция сделает все возможное, чтобы поймать преступников, если случится худшее, но все же кражу можно предотвратить. Если у нас есть имущество, которое нам дорого, мы должны защищать его, чтобы оно оставалось с нами“, – добавляет полицейский.
Сколько стоит спокойствие?
Самый надежный способ защитить имущество – заключить договор с охранной фирмой. При проникновении воров дежурный получит сигнал, и оперативная группа приедет на место происшествия в считанные минуты. Заключить договор с охранной фирмой можно даже исключительно на время отпуска – на неделю или на месяц, как клиенту угодно.
Например, в Viking Security охрана однокомнатной квартиры с необходимым оборудованием (центральный блок, датчик двери, датчик дыма, внутренняя сирена, клавиатура и датчик движения) стоит 25 евро в месяц. Охрана частного дома (1 этаж, 3 комнаты) с необходимым оборудованием (центральный блок, датчик двери, датчик дыма, внутренняя сирена, клавиатура и датчик движения) стоит 30 евро в месяц.
Дорого ли это? Зависит только от того, как вы оцениваете собственное спокойствие на отдыхе.
В квартиру воры проникают через двери или окна, поэтому об их надежности позаботиться в первую очередь.
„Лучший способ защитить окна, балконы, двери, заборы и ворота – это датчики движения, магнитные датчики, датчики разбития стекла и т. д., – советует представитель G4S Максим Тууль. – Сегодня, например, на окно можно установить магнитный датчик, который при выходе из дома позволяет окно оставить в положении проветривания, но если вор откроет окно, чтобы войти, сработает сигнализация. Чтобы не искушать воров, мы все же рекомендуем, выходя из дома, закрывать окна и балконные двери“.
Датчик фиксирует изменение температуры и уровня освещенности, так что даже если окно разобьют, а не откроют, он отреагирует.
Очень важны и замки. Конечно, вор-профессионал сможет взломать практически любой замок, но если возиться с замком придется долго, то увеличиваются шансы быть пойманным. Кстати, чем больше поворотов ключа нужно сделать, чтобы открыть дверь, тем замок надежнее.
Если у вас пластиковые окна, их можно оснастить противовзломной фурнитурой. Стоимость ее не очень высока, а польза очевидна. Кроме того, можно защитить и сами стекла. Для этого существует специальная пленка, которая наклеивается на стекло и делает его неуязвимым даже для камней или металлических предметов. Такая пленка не только предохраняет от разбития стекла, но и обладает теплоизоляционными свойствами.
Если использовать в период отпуска специальные умные лампочки либо лампочки, имитирующие мерцание телевизора, то свет в окнах будет вводить злоумышленников в заблуждение. Умную лампочку можно включать и выключать дистанционно или запрограммировать, чтобы она это делала самостоятельно.
Чтобы спугнуть воров, можно установить у себя дома сигнализацию, которая громко заревет в случае проникновения посторонних в ваше жилище. Этот
вариант не потребует абонентской платы, но и не дает никаких гарантий. Есть и другой вид сигнализации – GSM-сигнализация. Это устройство звонит или посылает CМС на телефон хозяина, а тот в свою очередь принимает меры – сам звонит в полицию и т. д. Только этот способ не особо надежен, ведь СМС или звонок на отдыхе легко пропустить.
Если на время отсутствия ключи от квартиры остаются у соседей или других знакомых, которым поручено кормить кошку и поливать цветы, видеонаблюдение поможет удостовериться, кто пришел и что делал. Сделать это можно из любой точки мира, лишь бы был интернет. Как правило, записанные данные сохраняются в облаке до двух недель, даже если камеру сломают. Встроенный в камеру датчик движения можно настроить так, что вам на смартфон придет уведомление, когда кто-то вторгнется в зону, которую вы не разрешили посещать, например в спальню или кабинет. Только не забудьте сообщить гостю о видеонаблюдении.
Если вам знакомы терзания по поводу невыключенного утюга, избавиться от стресса поможет умная розетка. Ее можно включать и выключать на расстоянии. Скажем, переживаете, что не отключили прибор – заходите в приложение и видите, все ли в порядке. И если нужно – выключаете розетку.
Еще одно устройство, которое не будет лишним, датчик дыма, способный отправить сообщение на телефон, подать звуковой сигнал в квартире и вызвать пожарных.
На случай, если трубу прорвет, есть датчики протечки. Устройство легко крепится и реагирует не только непосредственно на воду, но и на изменение влажности и температуры. Это позволяет заметить потоп на ранней стадии и быстро среагировать.
„Конечно, для работы большинства устройств требуется электричество. Но, если нет подключения к электричеству, также имеются решения на батарейках. Кроме того, устройства, подключенные к электросети, также, как правило, оснащены аккумулятором, чтобы в случае кратковременной потери подключения к электросети ваш дом не остался без присмотра. Устройства также достаточно умны, чтобы уведомлять об отключении электроэнергии“, – разъясняет Максим Тууль.
Не нужно все и сразу
Очевидно, что аппаратуры много, но как понять, что нужно именно вам? С профессиональной точки зрения вас может индивидуально проконсультировать специалист, однако и самому можно оценить площадь квартиры, количество окон и входов в жилище. И с учетом, каких именно угроз вы опасаетесь больше всего, рассчитать количество необходимых датчиков.
Например, в студии одна камера охватит все пространство, а если живете в частном доме и оставляете машину на парковке возле него, есть смысл установить внешнее видеонаблюдение таким образом, чтобы человек, подбирающийся к одной камере с намерением сломать ее, непременно оказался бы в зоне видимости у другой.
Устройства и целые системы для защиты дома продают как сами охранные фирмы, так и интернет-магазины Эстонии, Европы и так далее. Но, конечно, их можно найти и на Aliexpress и подобных платформах, и соблазнительные цены могут побудить сделать покупку именно там. Но представители охранных фирм отмечают, что в отношении такой техники вы никогда не можете быть уверены в ее надежности.
„Например, записывающее устройство должно быть свободным от помех. Вы
должны подумать о том, что произойдет, если камера или записывающее устройство потеряют питание или прервется передача сигнала“, – говорит Максим Тууль.
Так что качественная защита по-прежнему требует надежной системы наблюдения и готовых приехать на помощь охранников. Кроме того, хотя считается, что система безопасности необходима для защиты вещей, на самом деле охрана дома необходима в первую очередь по другой причине.
„Страховка покрывает стоимость вещи, но эмоциональная травма от того, что кто-то пришел в мой дом, может длиться очень долго. Воры следят за домами и воруют, даже когда вы на работе или в гостях. Кроме того, зачастую травмирует не материальный ущерб, а шок от того, что, вернувшись домой с детьми, вы обнаружите полуразрушенный дом с разбитыми окнами. Проведенные нами исследования показывают, что люди, ставшие жертвами кражи, спустя годы уже не так печалятся о материальных вещах, однако по-прежнему страдают от эмоциональной травмы“, – отмечает Максим Тууль.
Мифы о безопасности
Директор по развитию охранной фирмы Viking Security Эдуард Никаноров указал на три очень распространенные „премудрости“ предотвращения квартирных краж, которые на самом деле являются мифами.
Миф 1: фальшивые камеры отпугивают воров
Многие считают, что если воры видят, например, над дверью частного дома предмет, похожий на камеру, то на всякий случай держатся подальше. Однако реальность такова, что дома взламывают профессиональные воры, которые мгновенно определяют, настоящая система безопасности или нет. Иногда такая камера может даже подтолкнуть вора, потому что он исследует, а нет ли у вас других охранных устройств, и если их нет, он натянет капюшон и начнет действовать. Установка фальшивых камер в общей сложности может обойтись в 100 евро, но за те же деньги вы можете получить некоторые настоящие решения для обеспечения безопасности. Реальные камеры видеонаблюдения дешевле, чем вы думаете, но не покупайте неизвестные китайские товары!
Миф 2: блокировка окна предотвращает проникновение
В случае с пластиковыми окнами довольно часто замки либо встраивают в окна, либо покупают дополнительно, что должно исключить возможность открывания окна снаружи без разбивания стекла. На самом деле умелые воры просто выталкивают пластиковые окна из рамы при помощи лома, элементарная физика это позволяет, и с этим ничего не поделаешь.
Защитная пленка, которой можно закрыть окно изнутри, помогает от менее опытных воров. Это затрудняет разбивание окна, например, молотком или камнем, увеличивает время проникновения и делает работу более шумной, следовательно – более опасной для вора.
Миф 3: железная дверь и решетки – надежная защита
Железная дверь определенно надежнее деревянной, и взломать хороший замок намного сложнее. Однако были случаи, когда профессиональные воры использовали подручные средства, такие как огнетушители, чтобы сломать замки даже самых массивных железных дверей. И сами двери им удавалось поднимать – быстро и бесшумно.
Установка решетки перед окном может показаться необходимым шагом, если вы живете на первом этаже. К сожалению, опасность пожара в Эстонии сегодня больше, чем опасность воровства, и были трагические случаи, когда люди гибли из-за того, что решетки не позволяли им спастись от огня через окно.
Полезные советы
• Уезжая в отпуск, спрячьте ценные вещи в несколько разных мест. Тогда есть шанс, что воры найдут не все тайники.
• Если у вас много ценных украшений, имеет смысл арендовать банковскую ячейку на время отпуска. Ключи от машины, документы и деньги поместите в надежное место.
• Поставьте метки на ценные для вас предметы, которые вы хотите вернуть, если они пропадут. Сфотографируйте предметы, имеющие для вас эмоциональную ценность. Помеченные вещи труднее сбыть, а когда они найдены – легче установить владельца.
• Уезжая с дачи, заберите ценные вещи с собой. Все, что видно из-за забора частных домов и дач и может представлять соблазн, должно быть убрано в запирающиеся помещения – например, в сарай для дров или баню.
• Договоритесь с соседями, что они будут присматривать за вашей дачей или квартирой во время вашего отсутствия. Соседский дозор обеспечит лучшую защиту от нежелательных гостей.
• Очень часто воры находят будущие объекты по наводкам. Не сообщайте всему интернет- сообществу, что вы уехали на море и вернетесь не раньше такого-то числа.
• Не оставляйте ключи для передачи в легкодоступных местах, например, под половичком.
• Застрахуйте свое имущество на случай возможного ущерба.
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