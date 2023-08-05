Некоторые лекарства в соседних странах стоят дешевле, чем в Эстонии

„Поэтому крайне важно, чтобы при подаче заявки производителем критерии оценки также были прозрачными, понятными и соответствовали принципам современной экономики здравоохранения, – подчеркивает Рихо Тапфер. – Следует отметить, что критерии в Эстонии не обновляли более десяти лет. К счастью, это поняли, и сейчас идет их пересмотр“.

Ходатайства, по словам Тапфера, – сложны, а их составление и адаптация к условиям Эстонии и требованиям Кассы здоровья требует много времени.

„Регистрация медикаментов происходит централизованно, то есть в основном все новые лекарства получают разрешение на продажу в странах Европейского Союза одновременно, – рассказывает член правления Союза производителей лекарств Рихо Тапфер. – Однако это только первый этап на пути препарата к тому, чтобы он стал доступен. Важно, что стоимость лекарства возмещают пациенту в каждой стране отдельно. Для этого производитель фармацевтической продукции в Эстонии должен подать заявление в Кассу здоровья на включение в список льготных лекарств или на включение больничных лекарств в список медицинских услуг“.

Дело в том, что утверждает новые препараты Европейское агентство лекарственных средств, однако потом каждое государство-член ЕС заключает индивидуальный договор с фармацевтической компанией на определенную цену и объем закупок.

Согласно исследованию Европейской ассоциации производителей лекарств, которое приводит ERR, доступность инновационных лекарств в Европейском союзе существенно различается. Из 168 новых лекарств, разрешенных в ЕС в период с 2018 по 2021 год, в Эстонии в списке компенсируемых препаратов было только 31 лекарство, то есть пятая часть. Для сравнения: в Латвии таких лекарств – 32, в Финляндии – 90, в Германии – 147.

Впервые за 20 лет Европейский союз решил пересмотреть фармацевтическое законодательство. Цель – снизить цены на лекарства, а также повысить их доступность. По задумке, фармкомпании должны будут действовать на территории ЕС как в едином пространстве, а не так, как сейчас, когда в одних странах можно достать любой новейший препарат, а в других выбор более чем скромный.

Тапфер добавляет, что, к сожалению, с точки зрения Кассы здоровья новые лекарства в Эстонии не очень приветствуются, о чем свидетельствует ежегодное сравнительное исследование доступности лекарств в европейских странах.

„Это говорит о том, что критерии оценки таковы, что надежда на положительное решение для многих препаратов очень мала. Поэтому производители во многих случаях отказываются от подачи заявки – например, если заранее известно, что лекарство не соответствует требованиям Эстонии по экономической эффективности“, – поясняет член правления Союза производителей лекарств.

В разных странах разные цены

Если сравнивать рынки лекарств разных стран, то выяснится, что есть разница не только в доступности препаратов, но и в их цене. В Латвии зачастую медикаменты стоят дороже, чем в Эстонии, а вот пройтись по аптекам, будучи с оказией в Литве или Финляндии, явно стоит. В некоторых случаях цена может отличаться в два раза и более!

Например, Memantine accord, используемый в терапии болезни Альцгеймера (БА), деменции, рассеянного склероза, в Эстонии стоит 8,66 евро. Если учитывать компенсацию, его стоимость составит 5,58 евро за упаковку. Но даже с учетом этой компенсации цена на препарат в Литве и Финляндии будет ниже – 3,93 и 3,69 евро соответственно. Почему же эстонским пациентам с такими серьезными недугами приходится переплачивать?

„На цену препарата в разных странах влияет несколько факторов. В их числе – оптовая наценка, которая может варьироваться от страны к стране. Также может отличаться размер аптечной наценки, – поясняет Рихо Тапфер. – В Эстонии и то, и другое регулирует закон, а также в зависимости от препарата действует максимальная предельная цена. Кроме того, нельзя недооценивать ставки НДС разных стран, которые тоже оказывают влияние на конечную цену лекарства“.

Тапфер для сравнения приводит информацию: по данным 2022 года фиксированный налог на рецептурные лекарства в Литве составлял 5%, в Эстонии – 9%, а, например, в Латвии – 12%.