Некоторые лекарства в соседних странах стоят дешевле, чем в Эстонии(27)
Лекарства – такой товар, на котором сэкономить обычно не получается. Начиная курс лечения или покупая препарат от хронического заболевания, приходится просто молча мириться с ценой. Вот только в соседних странах некоторые медикаменты стоят дешевле. Более того, там даже можно приобрести инновационные препараты, которых в Эстонии попросту нет. „МК-Эстония“ попыталась разобраться, почему у соседей лекарства дешевле?
Впервые за 20 лет Европейский союз решил пересмотреть фармацевтическое законодательство. Цель – снизить цены на лекарства, а также повысить их доступность. По задумке, фармкомпании должны будут действовать на территории ЕС как в едином пространстве, а не так, как сейчас, когда в одних странах можно достать любой новейший препарат, а в других выбор более чем скромный.
Старые критерии, сложные процессы
Согласно исследованию Европейской ассоциации производителей лекарств, которое приводит ERR, доступность инновационных лекарств в Европейском союзе существенно различается. Из 168 новых лекарств, разрешенных в ЕС в период с 2018 по 2021 год, в Эстонии в списке компенсируемых препаратов было только 31 лекарство, то есть пятая часть. Для сравнения: в Латвии таких лекарств – 32, в Финляндии – 90, в Германии – 147.
Дело в том, что утверждает новые препараты Европейское агентство лекарственных средств, однако потом каждое государство-член ЕС заключает индивидуальный договор с фармацевтической компанией на определенную цену и объем закупок.
„Регистрация медикаментов происходит централизованно, то есть в основном все новые лекарства получают разрешение на продажу в странах Европейского Союза одновременно, – рассказывает член правления Союза производителей лекарств Рихо Тапфер. – Однако это только первый этап на пути препарата к тому, чтобы он стал доступен. Важно, что стоимость лекарства возмещают пациенту в каждой стране отдельно. Для этого производитель фармацевтической продукции в Эстонии должен подать заявление в Кассу здоровья на включение в список льготных лекарств или на включение больничных лекарств в список медицинских услуг“.
Ходатайства, по словам Тапфера, – сложны, а их составление и адаптация к условиям Эстонии и требованиям Кассы здоровья требует много времени.
„Поэтому крайне важно, чтобы при подаче заявки производителем критерии оценки также были прозрачными, понятными и соответствовали принципам современной экономики здравоохранения, – подчеркивает Рихо Тапфер. – Следует отметить, что критерии в Эстонии не обновляли более десяти лет. К счастью, это поняли, и сейчас идет их пересмотр“.
Тапфер добавляет, что, к сожалению, с точки зрения Кассы здоровья новые лекарства в Эстонии не очень приветствуются, о чем свидетельствует ежегодное сравнительное исследование доступности лекарств в европейских странах.
„Это говорит о том, что критерии оценки таковы, что надежда на положительное решение для многих препаратов очень мала. Поэтому производители во многих случаях отказываются от подачи заявки – например, если заранее известно, что лекарство не соответствует требованиям Эстонии по экономической эффективности“, – поясняет член правления Союза производителей лекарств.
В разных странах разные цены
Если сравнивать рынки лекарств разных стран, то выяснится, что есть разница не только в доступности препаратов, но и в их цене. В Латвии зачастую медикаменты стоят дороже, чем в Эстонии, а вот пройтись по аптекам, будучи с оказией в Литве или Финляндии, явно стоит. В некоторых случаях цена может отличаться в два раза и более!
Например, Memantine accord, используемый в терапии болезни Альцгеймера (БА), деменции, рассеянного склероза, в Эстонии стоит 8,66 евро. Если учитывать компенсацию, его стоимость составит 5,58 евро за упаковку. Но даже с учетом этой компенсации цена на препарат в Литве и Финляндии будет ниже – 3,93 и 3,69 евро соответственно. Почему же эстонским пациентам с такими серьезными недугами приходится переплачивать?
„На цену препарата в разных странах влияет несколько факторов. В их числе – оптовая наценка, которая может варьироваться от страны к стране. Также может отличаться размер аптечной наценки, – поясняет Рихо Тапфер. – В Эстонии и то, и другое регулирует закон, а также в зависимости от препарата действует максимальная предельная цена. Кроме того, нельзя недооценивать ставки НДС разных стран, которые тоже оказывают влияние на конечную цену лекарства“.
Тапфер для сравнения приводит информацию: по данным 2022 года фиксированный налог на рецептурные лекарства в Литве составлял 5%, в Эстонии – 9%, а, например, в Латвии – 12%.
„Различия в ценах на лекарства могут быть даже в пределах Эстонии, их стоимость в разных аптеках может отличаться – в пределах допустимой наценки“, – добавляет он.
За границу за лекарством
Если вы отправляетесь в путешествие и знаете, что там сможете купить нужное вам рецептурное лекарство, которого сейчас нет в Эстонии или оно стоит здесь дороже, то необходимо заранее озаботиться специальным рецептом.
„Существует взаимное признание рецептов между странами Европейского Союза и Швейцарией, но это не распространяется на наркотические и психотропные средства, – комментирует руководитель отдела надзора за импортом и экспортом Департамента лекарств Марко Тийслер. – В Эстонии используется цифровой рецепт, основанный на действующем веществе, по которому, как правило, нельзя купить лекарства за границей. Если вы планируете поехать за рубеж и хотите там приобрести лекарства, отпускаемые по рецепту, вы должны попросить у своего врача бумажный рецепт“.
Рецепт на лекарство, выписанный в Эстонии, по словам Тийслера,
действителен во всех странах Европейского Союза, но следует помнить, что назначенный вам препарат может быть недоступен в другой стране или иметь другое название.
„Трансграничная услуга цифровых рецептов позволяет гражданину Эстонской Республики покупать в Финляндии, Португалии, Хорватии и Польше лекарства, на которые врач должен выписать пациенту трансграничный рецепт, – добавляет Марко Тийслер. – Другие страны Европейского Союза постепенно присоединяются к трансграничному проекту цифровых рецептов. Однако вы не сможете купить наркотические и психотропные средства, анаболические стероиды, лекарства без действующей лицензии на продажу в Эстонии, экстемпоральные препараты и медицинские устройства по рецепту за границей“.
Представитель Департамента лекарств напоминает: чтобы выкупить лекарство по рецепту за границей, человеку нужно иметь при себе удостоверение личности.
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