ФОТО | Смотрите, в каких жутких условиях жил спасенный в Силламяэ пес

На странице Общества защиты животных в Facebook волонтеры рассказали, что выехали на вызов 1 августа в садовое товарищество „Спутник“, где в забитых досками сарайчике-будке жил 10-летний крупный пес Борман. По словам представителей Общества защиты животных, пес мог провести там не менее пяти лет, еду для него пропускали на веревке через доски.

„Когда мы добрались туда - нам открылось душераздирающее зрелище. С помощью вкусняшек мы извлекли пса из этого места“, - рассказали волонтеры. По их словам, женщина, которая кормила собаку, не хотела отдавать ее, но пса удалось вызволить и отвезти на временную передержку.

„В садоводческих кооперативах Ида-Вирумаа много собак, и многие из них живут у своих будок, внутри и т.д., одни. К сожалению, культура владения животным здесь отстает от нормы на десятилетия, что подтверждается и мнением „владельца“ Бормана и соседей“, + написали волонтеры.

Собака находится на временной передержке, Общество защиты животных обращается к неравнодушным людям с просьбой помочь финансово с лечением собаки и определение Бормана в более комфортные условия. Реквизиты для помощи доступны на страничке организации.