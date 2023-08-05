Жертва мошенников в Marketplace: привычка делать несколько дел одновременно может дорого вам обойтись(18)
Недавно Пирет* стала жертвой мошеннической схемы, нацеленной на пользователей Marketplace в Facebook, и лишилась 120 евро. Сумма может показаться незначительной, если бы не факт, что в Эстонии сейчас тысячи таких, как Пирет, среди которых есть и люди с высшим образованием, и те, кто давно пользуется преимуществами интернет-шоппинга, но при этом все равно попадается на удочку мошенников.
Только за последние полгода жертвами мошенников стали более 500 жителей Эстонии, у которых посредством разных схем выманили более 3 миллионов евро.
Опытный пользователь
Пирет столкнулась с мошенничеством в Интернете впервые. По ее словам, и среди ее знакомых никто никогда в похожей ситуации не оказывался. Сама Пирет поделилась своей историей с друзьями и знакомыми сразу же после происшествия, и этим помогла предотвратить как минимум еще один случай мошенничества. „После того, как я поделилась с подругой произошедшим со мной, уже на следующий день она написала мне с благодарностью, потому что если бы она не узнала о моем недавнем опыте, то скорее всего бы тоже попалась. В ее случае это были мошенники с другой схемой - она получила SMS о посылке якобы от Omniva, - однако история, услышанная от меня накануне, помогла ей сохранить бдительность“, - делится Пирет, которая захотела рассказать свою историю именно для того, чтобы предупредить людей и призвать их быть очень внимательными при любом общении в сети или по телефону, если оно вызывает хотя бы малейшие сомнения.
До того, как Пирет столкнулась с мошенничеством, она уже много раз успешно продавала и покупала вещи на Marketplace. Однако мошенники, как водится, появляются неожиданно.
Привычка делать несколько дел одновременно может дорого обойтись
Пирет переезжала в новый дом, поэтому дел было много - одновременно приходилось думать об упаковке и распаковке вещей, а также заниматься рабочими вопросами. Она выставила на Marketplace несколько объявлений о продаже бытовой техники и мебели, которую не собиралась брать на новое место жительства. Почти сразу же на один из предметов нашелся активный покупатель. „В первый раз подозрения закрались тогда, когда на экране появилось сообщение о том, что введенный мной номер моей банковской карты почему-то не прошел. Когда я вводила этот номер уже в третий раз, в голове мелькнула мысль, что если с первого раза не удалось, то может и не надо больше пытаться“, - рассказала Пирет о том, как проходила сделка. Она добавила, что, к сожалению, во время общения с мошенником она параллельно занималась и другими делами, и поэтому была не слишком внимательна.
Также Пирет заметила, что покупатель пишет по-эстонски с ошибками. „Сначала я подумала, что может быть человек недавно приехал из Украины, или это местный русскоязычный житель, и поэтому особенно не обратила на это внимания“.
Детали, которые кажутся очень правдоподобными
По словам Пирет, мошенник написал ей в Messenger и предложил воспользоваться услугами курьера, а затем прислал ссылку. По ссылке открылась страница, на которой было указано, что покупатель уже оплатил товар, и для получения денег Пирет нужно просто подтвердить номер своей банковской карты, что она и сделала. Затем она ввела PIN1 и сразу же после этого деньги ушли с ее счета.
„На странице этой курьерской службы были указаны имя, адрес и номер телефона человека. Также покупальница упомянула о том, что живет в моем родном городе“, - рассказала Пирет о деталях, которые показались ей очень правдоподобными.
Интуиция подсказывала, но ум сопротивлялся
После того, как Пирет поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, она сразу же почувствовала собственную вину. „Я чувствовала себя очень глупо, мне было ужасно стыдно!“, - отметила она. Оглядываясь на произошедшее, Пирет призывает всех прислушиваться к себе. „Если вы участвуете в сделке, то сосредоточьтесь на ней, а не пытайтесь делать несколько дел одновременно“, - добавила она, чтобы предостеречь других от подобного опыта.
Также Пирет рекомендует всем, кто пользуется торговыми площадками в интернете, с осторожностью относиться к ситуациям, когда нужно ввести информацию о банковской карте. „Подумайте дважды, какую информацию о себе вы размещаете в социальных сетях, и уж точно никогда не нужно вводить свои личные данные по просьбе постороннего человека“, - подчеркнула Пирет. Также она советует не игнорировать собственную интуицию - на самом деле почти все жертвы чувствуют, что что-то не так, но не хотят верить в то, что столкнулись с мошенниками. „Переоценивание собственных возможностей и недооценивание мошенников, потому что каждому кажется, что я-то уж точно распознаю их издалека, чаще всего и приводит нас прямиком к ним в лапы“, - заключила Пирет, которая на своем опыте научилась не переходить по ссылкам, полученным от случайных людей, и никогда не вводить PIN-коды, если она на сто процентов не уверена в том, для чего она это делает.
По словам руководителя направления розничных банковских услуг LHV Анники Горошко, схема, при которой мошенник связывается с жертвой под предлогом покупки товара, и предлагает воспользоваться услугой доставки, сейчас очень распространена. „Как и описывает Пирет, для окончательного оформления уже якобы оплаченной покупателем доставки мошенник присылает ссылку будто бы на сайт почтовой службы и просит, чтобы отправитель ввел свои данные. Среди прочего просят указать номер банковского счета, после чего на телефон жертвы приходит код подтверждения. Хотя жертве кажется, что она подтверждает данные почтового отправления, на самом деле она дает подтверждение переводу или входу в свой аккаунт. То, что у нее украли деньги, жертва понимает только тогда, когда получает от своего банка сообщение о том, что деньги были забронированы, или была совершена покупка“, - объяснила Горошко.
По ее словам, жертва могла бы задуматься о том, что в случае, если за услугу платит получатель посылки, то есть в данном случае мошенник, то поставщику услуги не нужно знать номер ее счета. „Однако как следует из этой истории, как и многих других, в ситуации, когда голова занята другими делами, и внимание человека рассеяно, это может привести к потере денег“, - добавила Горошко.
*Имя изменено.
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