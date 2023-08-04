Осенью маршруты ряда уездных автобусов продлят за пределы Эстонии
Скорее всего, уездные автобусные маршруты вдоль латвийской границы с осени в экспериментальном порядке будут продлены до ближайших центров южных соседей. Для этого в рамках эстонско-латвийской программы сотрудничества Interreg было получено 300 000 евро.
Центр общественного транспорта Пярнумаа вместе с центром общественного транспорта Юго-Восточной Эстонии, Валгамаа и Вильяндимаа вот уже почти три года придумывает, как удовлетворить потребности в поездках жителей приграничных районов, ближайший центр притяжения которых находится в Латвии, пишет новостной портал ERR.
Разумеется, тема обсуждалась с соответствующими латвийскими учреждениями, и запрос на финансирование был отправлен совместно. 300 000 евро, полученные от программы Interreg, будут дополнены собственным вкладом в размере 75 000 евро.
„Первым шагом в реализации этого проекта является разработка стратегии и плана действий по организации трансграничного общественного транспорта в сотрудничестве с латвийской стороной. Затем в тестовом режиме открыть автобусные маршруты, чтобы узнать, каковы потребности, каково удобство использования, какое расписание, какие населенные пункты можно охватить этим автобусным сообщением“, — сказал ERR руководитель Пярнуского центра общественного транспорта Андрус Кярпук.
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